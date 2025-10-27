Si aggira intorno a casa della ex nonostante la diffida, all’arrivo della polizia tenta la fuga: bloccato e arrestato

Sabato 25 ottobre 2025, in serata, le Volanti della Questura di Piacenza hanno arrestato un cittadino italiano di 43 anni per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, gli agenti sono stati allertati dalla Sala Operativa in seguito al segnale proveniente dal braccialetto elettronico dell’uomo. Raggiunto il luogo indicato, sono intervenuti in soccorso della donna. Si precisa che, nel corso della stessa giornata, la Volante era già intervenuta per episodi simili, senza tuttavia riuscire a rintracciare l’uomo.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’autovettura in uso all’uomo, come confermato dagli accertamenti della Sala Operativa, parcheggiata proprio davanti all’ingresso del palazzo in cui risiede la donna. L’uomo, tuttavia, non era presente. Gli operatori si sono immediatamente recati dalla vittima per verificare le sue condizioni di salute, invitandola a rimanere in casa.

Poco dopo, mentre riprendevano il normale servizio di pattugliamento, gli agenti hanno udito il rumore di un veicolo che sopraggiungeva a forte velocità nella loro direzione. L’auto si è fermata a pochi metri dalla Volante e gli operatori, riconosciuto il veicolo e poi il conducente, sono riusciti – dopo vari tentativi – a far spegnere il motore.

L’uomo, che ha opposto resistenza e tentato più volte la fuga, è stato bloccato e tratto in arresto per violazione della misura cautelare e per resistenza a pubblico ufficiale. È stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Nel corso della giornata odierna, a seguito dell’udienza, il Giudice ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, misura che è stata immediatamente eseguita con il suo trasferimento presso la casa circondariale.

