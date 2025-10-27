Cede il terreno al cimitero, donna di 63 anni cade all’interno di una tomba. Bongiorni: “Lavori in corso, ma la sicurezza è imprescindibile”

Una visita al cimitero si è trasformata in un incubo per una donna piacentina di 63 anni, che questa mattina, lunedì 27 ottobre, è caduta all’interno di un loculo nel camposanto di Piacenza.

La signora si era recata al cimitero per portare dei fiori a un proprio caro, come molti fanno in vista delle celebrazioni di Ognissanti e dei Defunti. Mentre camminava tra le tombe, il terreno sotto di lei ha improvvisamente ceduto, facendola precipitare all’interno di una cavità sottostante.

Subito è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca con un’ambulanza, il personale del 118 e i vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzato nelle operazioni in spazi ristretti. I pompieri si sono calati con una scala per raggiungere la donna e aiutarla a risalire in superficie.

Fortunatamente, l’incidente si è concluso con molta paura ma solo una lieve ferita alla gamba. La 63enne è stata accompagnata al pronto soccorso per le medicazioni e i controlli di rito.

Il vice sindaco Bongiorni: “Lavori in corso per garantire decoro e regolarità, ma la sicurezza è imprescindibile”

“In merito all’incidente occorso questa mattina al cimitero urbano di Piacenza, vorrei innanzitutto esprimere il rammarico per l’accaduto, rivolgendo alla signora coinvolta l’augurio di rimettersi al più presto. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze più gravi, ma senza dubbio richiama l’attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori, in primo luogo con riferimento alla sicurezza: un aspetto su cui non possiamo e non intendiamo transigere”.

Così il vice sindaco Matteo Bongiorni, che aggiunge: “Le opere in corso, in esecuzione ormai da mesi, sono relative alle estumulazioni dei loculi per i quali è scaduta la concessione. Si collocano nel quadro più ampio dell’attività di riorganizzazione e riordino di tutti gli aspetti di gestione degli spazi fisici e delle pratiche cimiteriali. Abbiamo quindi richiesto di compiere una ricognizione dei siti interessati dai lavori, in modo che vengano opportunamente segnalati e si evitino ulteriori situazioni a rischio”.

L’Amministrazione comunale procederà a ulteriori verifiche e alla contestazione formale nei confronti della Società cui sono affidati i servizi cimiteriali.

