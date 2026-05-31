Festa della Repubblica 2026 a Rivergaro il 2 Giugno con la sfilata con la banda e il mercatino degli hobbisti – AUDIO

31 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Festa della Repubblica 2026 a Rivergaro
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La Pro Loco Tramballando e il comune di Rivergaro propongono per il 2 giugno la Festa della Repubblica 2026.

Gli appuntamenti partiranno dalle ore 10,30. In programma la grande sfilata con la banda Vignola di Agazzano e il mercatino degli hobbisti, previsto per tutto il giorno in Piazza Paolo e Piazza Dante.

Doretta Fossati Presidente Pro Loco Tramballando – AUDIO intervista

Il mercatino è sempre molto seguito, quindi abbiamo pensato a un evento come quello dei nostri 25 anni. Abbiamo scelto il 2 Giugno perché sono 80 anni dalla nascita della Repubblica, quindi volevamo dare qualcosa in più al paese.

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