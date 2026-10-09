Festa in Terrazza per i 10 anni di gestione del Grande Albergo Roma da parte del gruppo INCHotels

Un nuovo allestimento per celebrare dieci anni di gestione del Grande Albergo Roma e ribadire il rapporto con la città e il lavoro di valorizzazione di uno degli spazi più caratteristici della città: la Terrazza al settimo piano con il suo colpo d’occhio che abbraccia Palazzo Gotico, Palazzo Farnese, la chiesa di San Francesco e i tetti della città.

A un decennio dall’inizio della gestione del gruppo INCHotels, gruppo alberghiero e turistico attivo tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia dai primi del Novecento, la Terrazza è stata oggetto di un intervento che ne ha aggiornato gli spazi mantenendone intatti l’identità e il fascino.

10 anni di gestione del Grande Albergo Roma

Il traguardo è stato celebrato con un cocktail party al quale hanno partecipato autorità, rappresentanti delle istituzioni, amici, fornitori e clienti dell’hotel. Un’occasione nella quale la famiglia Incerti ha ribadito la soddisfazione per l’investimento nel Grande Albergo Roma e, più in generale, per il legame costruito con Piacenza: «Siamo orgogliosi e felici di avere festeggiato con la città e con la comunità piacentina questa ricorrenza, in tanti hanno voluto condividere con noi questo traguardo. La vicinanza ricevuta da coloro che ci sono accanto conferma come la strada intrapresa sia apprezzata».

Nel corso degli anni, il rapporto con il territorio si è consolidato, confermando il ruolo del Grande Albergo Roma come luogo di rappresentanza oltre che di accoglienza per turisti, visitatori e piacentini. L’hotel è uno spazio per l’ospitalità, ma anche per incontri di lavoro e meeting istituzionali, oltre che per chi desidera trascorrere in proprio tempo libero in Terrazza.

L’offerta si è progressivamente ampliata, comprendendo colazioni, brunch, aperitivi e cene tanto che oggi la struttura è aperta alla città per 20 ore al giorno, oltre ad ospitare numerosi eventi privati e aziendali.

Un traguardo che per la famiglia Incerti rappresenta un ulteriore punto di partenza per il futuro del Grande Albergo Roma.

L’obiettivo era dare la possibilità di vivere la Terrazza e la sua meravigliosa vista a tutti i piacentini e a tutti i turisti. “In occasione di questa ricorrenza ci siamo avvalsi di alcuni dei migliori architetti, designer e fornitori per il rinnovo della Terrazza, tra questi spicca sicuramente la collaborazione con un piacentino conosciuto in tutto il mondo per i suoi corpi illuminanti, il designer Davide Groppi, il quale ha pensato di valorizzare questo spazio con la sua nuova opera, “Carroponte”, visibile appunto in anteprima in Terrazza.

Una collaborazione che rende ancora più spettacolare la Terrazza più bella di Piacenza” è il commento della famiglia Incerti.