Condomini di via XXI Aprile, conclusi i lavori: “Via le impalcature, nuova facciata e balconi più sicuri”

Via le impalcature che da troppo tempo facevano parte del paesaggio della zona. In via XXI Aprile 21, a Piacenza, sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria del condominio ERP: un intervento atteso da anni, che restituisce ai residenti un edificio più sicuro e curato e alla strada un volto finalmente libero dai ponteggi.

Un intervento da 287mila euro, 232mila a carico del Comune e di ACER

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 287.000 euro, di cui 232.000 euro a carico del Comune di Piacenza e di ACER. Un investimento per risanare le parti deteriorate del fabbricato e tutelare la sicurezza di residenti e passanti.

Marco Bergonzi: “Restituita tranquillità alle famiglie e decoro alla strada”

“Sappiamo quanto questo intervento fosse atteso dai residenti – sottolinea il presidente di ACER Piacenza, Marco Bergonzi –. Vedere finalmente rimossi i ponteggi, dopo tanto tempo, significa restituire alla strada un aspetto più curato e alle famiglie la tranquillità di vivere in un edificio risanato. La manutenzione del patrimonio è anche questo: prendersi cura delle persone attraverso i luoghi in cui abitano”.

Rifacimento della facciata e recupero dei balconi

I lavori seguiti da ACER Piacenza hanno riguardato le fasce in pietra della facciata principale e parte del perimetro dell’edificio. Il vecchio rivestimento è stato rimosso e sostituito con nuovo intonaco, completato dalla tinteggiatura delle superfici esterne. Sono stati recuperati anche i balconi sopra l’ingresso principale.

Dopo le verifiche sulla stabilità delle superfici, si è intervenuti sui parapetti e sulle parti inferiori, applicando trattamenti protettivi per contrastare le infiltrazioni d’acqua e l’usura provocata dagli agenti atmosferici.

La sindaca Katia Tarasconi: “Una risposta concreta ai residenti”

“La conclusione di questi lavori è una risposta concreta ai residenti che aspettavano da anni – dichiara la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi –. La rimozione delle impalcature restituisce alla zona un volto più curato, ma soprattutto l’intervento rende l’edificio più sicuro per chi vi abita e per chi passa lungo la strada. Le risorse destinate dal Comune e da ACER testimoniano l’impegno a prenderci cura del patrimonio pubblico e della qualità della vita nei quartieri”.

Dalla messa in sicurezza del 2019 e 2020 alla conclusione dei lavori

Il percorso era iniziato con le operazioni di messa in sicurezza del maggio 2019 e dell’aprile 2020, quando erano state rimosse le porzioni di intonaco e rivestimento che rischiavano di staccarsi ed era stato limitato il passaggio dei pedoni nell’area sottostante.

La conclusione dei lavori e la rimozione delle impalcature chiudono ora una lunga attesa, con un beneficio per la sicurezza e il decoro della zona.