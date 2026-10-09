A Geofluid le eccellenze enogastronomiche per portare Piacenza nel mondo

Sono i profumi, i sapori, i saperi ma anche le tradizioni piacentine gli elementi distintivi della nuova bottega dedicata ai prodotti tipici del territorio, inaugurata nei giorni scorsi a Piacenza Expo in occasione del taglio del nastro di Geofluid.

Un temporary shop destinato a fare da corollario a tutti gli eventi espositivi in programma al quartiere fieristico di Le Mose, con l’obiettivo di promuovere e amplificare la conoscenza delle eccellenze enologiche e agroalimentari “made in Piacenza”.

“La nostra società fieristica – commenta il Presidente Davide Villa – ha come mission principale quella di portare, attraverso i suoi eventi espositivi, il mondo a Piacenza. Il recente studio realizzato dall’Università Cattolica sulle ricadute economiche prodotte da Piacenza Expo a favore del territorio ha certificato un afflusso annuo di circa 180.000 persone tra espositori, allestitori e visitatori, con una quota del 90% proveniente da fuori provincia.

Da questo patrimonio di presenze abbiamo preso spunto per ideare e dare vita a questa bottega dedicata alle eccellenze agroalimentari del nostro territorio, realizzata grazie anche alla collaborazione del Consorzio Piacenza Alimentare e del Consorzio salumi tipici piacentini. Attraverso l’enogastronomia, che rappresenta da sempre un’eccellenza della nostra provincia, Piacenza Expo diventa uno straordinario hub di marketing territoriale indirizzato non solo alla promozione di queste eccellenze, ma anche dell’offerta turistica, culturale e imprenditoriale del territorio piacentino.

Il marketing territoriale rappresenta un punto fondamentale del Piano strategico presentato dal nostro Consiglio di amministrazione, e con questa nuova bottega dei sapori diamo appunto il via a questo percorso che vogliamo arricchire e ulteriormente potenziare”.

“Geofluid – aggiunge la Vicepresidente Elisabetta Montesissa – è stato un ottimo banco di prova e i risultati ottenuti sono davvero molto soddisfacenti. Le tre Dop piacentine, i vini dei Colli Piacentini e il Grana Padano sono risultati i prodotti maggiormente richiesti e apprezzati, non solo dai visitatori che hanno potuto portarsi a casa un po’ del nostro territorio, ma anche tra gli espositori che hanno puntato sui nostri prodotti d’eccellenza per accogliere convivialmente negli stand i loro clienti. Siamo soddisfatti di questa iniziativa e della sinergia che si è creata con il Consorzio Piacenza Alimentare e il Consorzio Salumi Tipici, ma l’obiettivo è quello di allargare questo progetto anche ad altri soggetti per offrire questa importante vetrina a tutte le eccellenze del nostro territorio”.