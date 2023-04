Festival Interno Verde a Piacenza, Vignotto: “Aperti i giardini più suggestivi della città” – AUDIO

Il Festival Interno Verde a Piacenza si terrà per la prima volta a Piacenza sabato 10 e domenica 11 giugno. L’evento cerca giardini segreti, piccoli corti fiorite, angoli di rigogliosa quiete celati dietro le facciate dei palazzi. La manifestazione aprirà l’anima più intima e segreta del centro storico, un fitto arcipelago vegetale ricco di suggestioni e ricordi, dove si mescolano passato e presente, tradizioni nobiliari e orti condivisi, chiostri votati alla meditazione ed esperienze di apicoltura urbana.

E’ un Festival – racconta Licia Vignotto Responsabile dell’evento – che aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini segreti più suggestivi e curiosi della città. Sono spazi soprattutto di privati che appartengono a famiglie e di solito non si possono ammirare e invece per due giorni si potranno visitare iscrivendosi a Interno Verde. Sarà una bella occasione per scoprire la città da un altro punto di vista più intimo e rigoglioso.

Chiunque fosse interessato a conoscere meglio l’evento per valutare, insieme alla propria famiglia o ai propri condomini, se candidare il proprio giardino o cortile può scrivere a info@internoverde.it, oppure telefonare al numero 3391524410. Gli organizzatori – che hanno lanciato questo evento nel 2016 a Ferrara, per poi coinvolgere anche Mantova e a Parma – hanno maturato negli anni una solida esperienza nel custodire con estrema attenzione spazi tanto delicati e sono a disposizione per approfondimenti e sopralluoghi.

«Condividere uno spazio intimo e privato, trasformarlo per un weekend in un luogo di incontro e di scambio, aperto e inclusivo, non è un gesto banale» spiega Licia Vignotto, responsabile del festival. «Presuppone grande generosità e una sensibilità non comune. Per questo ringraziamo già da ora le famiglie, le aziende e le associazioni che si stanno impegnando insieme a noi per realizzare questo appuntamento».

L’obiettivo è fornire nuove chiavi di lettura per interpretare lo straordinario patrimonio storico, architettonico e botanico della città, che necessita di essere tutelato e promosso, ma anche offrire agli abitanti e ai turisti una serena e piacevole esperienza all’aria aperta, ricca di proposte dedicate alla natura. L’iniziativa infatti abbinerà allo straordinario itinerario tra i giardini un variegato calendario di attività per adulti e bambini, organizzato grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, attive nell’ambito della produzione culturale e della sostenibilità ambientale.

Come spiega Simone Fornasari, Assessore allo sviluppo e alla valorizzazione commerciale: «Piacenza si prepara ad accogliere un nuovo, grande evento che contribuirà non solo a far conoscere da una prospettiva inedita la nostra città ai visitatori e turisti, ma permetterà agli stessi abitanti di scoprire le meraviglie architettoniche, storiche e paesaggistiche che si celano dietro le cancellate di tanti palazzi, rivelando una bellezza forse tante volte immaginata, senza dubbio capace di sorprendere. L’Amministrazione comunale ha aderito con entusiasmo a questa proposta, che consente peraltro di inserire Piacenza in un circuito tematico di particolare suggestione con Parma, Mantova e Ferrara».

Aggiunge Serena Groppelli, Assessore alle politiche ambientali: «L’aspetto della condivisione di spazi verdi privati, il significato dell’apertura al pubblico, la partecipazione attiva dei cittadini coinvolti sono aspetti che connotano la peculiarità di questa manifestazione, caricandola di un duplice ruolo. Da una parte, si valorizza un patrimonio che appartiene sì ai rispettivi proprietari, ma rappresenta un elemento di cui l’intera collettività può andare orgogliosa; dall’altra, si mostra e si impara a conoscere uno scrigno verde nel cuore del centro, rendendo evidente l’importanza strutturale ed ecologica di luoghi che consentano di respirare, di immergersi nel silenzio e nella quiete tra le antiche mura di storici edifici».

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Piacenza, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Per saperne di più: www.internoverde.it

Avete meno di trent’anni e siete appassionati di giardini e giardinetti, alberi secolari, orti aromatici e pareti di rampicanti? Siete inguaribili curiosi? Interno Verde propone agli studenti under30 che vivono a Piacenza di partecipare attivamente al festival che sabato 10 e domenica 11 giugno aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini più suggestivi della città.

Chi ha frequentato in altre città le precedenti edizioni dell’evento – che da diversi anni si svolge a Ferrara, a Mantova e a Parma – l’avrà sicuramente già notato: il cuore di Interno Verde è la comunità, la relazione che attraverso l’interesse per i giardini si riesce ad allacciare con il tessuto sociale del territorio. E in questo processo il ruolo dei volontari è fondamentale: primo motore del festival, si impegnano per custodire gli spazi e fornire informazioni di carattere botanico, storico e architettonico ai visitatori, invitandoli a guardare la città da una nuova prospettiva.

«La generosità di chi mette a disposizione il proprio tempo non è mai banale, non è mai scontata, e rappresenta il vero valore aggiunto della manifestazione», spiega Licia Vignotto, responsabile dell’iniziativa. «Grazie già da ora a tutte le ragazze e i ragazzi che, insieme a noi, renderanno possibile un appuntamento così speciale. Sarà una bella occasione per conoscere coetanei che frequentano altri atenei, per entrare davvero in contatto con l’anima più rigogliosa e intima del centro storico, e ovviamente per divertirsi, trascorrere un weekend originale, all’insegna della natura e della bellezza».

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online pubblicato nella pagina staff del sito www.internoverde.it, dove si trovano tutte le informazioni utili per conoscere più nel dettaglio l’attività proposta. Per saperne di più: staff@internoverde.it / 3348318497.

I volontari saranno coinvolti grazie al progetto youngERcard, curato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere tra le nuove generazioni esperienze di cittadinanza attiva.

