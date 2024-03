“Fibromialgia, l’Armatura invisibile”, convegno sabato 16 marzo a Palazzo Farnese

“Fibromialgia: l’Armatura invisibile”. Questo il titolo del convegno, aperto a tutte le cittadine e i cittadini interessati, che sabato 16 marzo si terrà a Palazzo Farnese nella cornice dell’Anticamera del Trono. L’evento è realizzato da Cfu Italia in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il patrocinio di Provincia, Regione Emilia Romagna, Azienda Usl e Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Alle 14.30 la registrazione dei partecipanti, alle 15 la proiezione del cortometraggio che dà il nome all’evento e, a seguire, il dibattito che vedrà coinvolti rappresentanti delle istituzioni, medici e specialisti di vari settori. A caratterizzare l’incontro pubblico promosso dall’associazione Cfu Italia – Comitato Fibromialgici Uniti, è infatti l’approccio multidisciplinare, volto ad approfondire il tema della malattia cronica da diversi punti di vista.

Al centro, il focus sulla persona che ne soffre, sulla sua relazione con la famiglia e il conteso socio-lavorativo, in un’ottica di integrazione che non può prescindere dall’adeguato riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza per una patologia di diagnosi complessa, che alle ripercussioni fisiche può associare, se non sufficientemente considerata, conseguenze psicologiche tali da rappresentare un aggravio ulteriore per le persone che ne sono affette.

A confrontarsi su tutte le sfaccettature della fibromialgia, sull’impegno per la sensibilizzazione della comunità scientifica e dell’opinione pubblica, accanto alla referente locale di Cfu Maria Carla Cejas e alla responsabile nazionale dei rapporti istituzionali di Cfu Sabrina Albanesi interverranno l’assessora alle Politiche per il Welfare Nicoletta Corvi, la senatrice Elena Murelli, il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Mauro Gandolfini, gli psicologi Giuseppe Castellani e Serena Cavallini, le biologhe nutrizioniste Sara Giannini e Martina Toschi, l’avvocato Nicoletta Giuli e l’endocrinologo Giorgio Orsoni.

Ci sarà spazio per le domande del pubblico e in conclusione, alle 18 circa, un momento conviviale con un aperitivo offerto da Omega Elettric.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ragioni organizzative legate alla disponibilità di posti, è necessaria la prenotazione, scrivendo alla referente di Cfu Italia per Piacenza Maria Carla Cejas: cfu.er.carlacejas@gmail.com .