Madre e figli scomparsi, spunta una lettera della donna: “Testo caratterizzato da forte inquietudine”

Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani, è stata ritrovata all’interno dell’abitazione del padre della donna.

A rinvenire il documento è stato l’inviato di Sky TG24 Flavio Isernia, che si trovava nella casa insieme al padre della 49enne per realizzare un servizio sulla vicenda. Durante le riprese, mentre la troupe stava filmando alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, è emersa la lettera, apparentemente scritta prima dell’allontanamento.

Secondo quanto trapela, dal contenuto emergerebbe una situazione di profonda sofferenza personale. L’intero testo sarebbe caratterizzato da toni di forte inquietudine.

Del ritrovamento sono stati immediatamente informati i carabinieri, che stanno seguendo le indagini coordinate dalla Procura di Piacenza nell’ambito del fascicolo aperto per sottrazione di minori.

Intanto proseguono senza sosta le ricerche della donna e dei due ragazzi, scomparsi dopo aver raggiunto il Friuli-Venezia Giulia per una vacanza. L’auto della famiglia era stata ritrovata a Tarcento, ma dei tre – e dei cani – non è stata ancora trovata alcuna traccia.

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