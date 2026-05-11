Omicidio di via Pastore, Hako Vitanov resta in carcere: non risponde alle domande del gip

Hako Vitanov non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari Erisa Pirgu durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto l’11 maggio nel carcere delle Novate, alla presenza del pubblico ministero Emanuela Podda.

Il 60enne, accusato dell’omicidio volontario aggravato della moglie Milena Vitanova, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è assistito dagli avvocati Lara Guglielmetti e Stefano Sarchi.

Al termine dell’udienza, il gip ha convalidato il fermo e confermato la misura cautelare della custodia in carcere.

Vitanov è accusato di aver ucciso la moglie all’interno dell’abitazione di via Pastore, a Piacenza, dove la donna era stata trovata senza vita dopo una segnalazione al 112 effettuata dallo stesso marito.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio il contesto e la dinamica della tragedia familiare.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy