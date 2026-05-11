Una grande mostra su Dante a Piacenza, evento da 900 mila euro. Dibattito in consiglio comunale e critiche dal centrodestra

11 Maggio 2026 Redazione FG Politica
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Una mostra dedicata a Dante prevista a Piacenza nel periodo ottobre-febbraio. Una mostra che prevede uno stanziamento pari a 900 mila euro. Fondi finanziati da contributi privati per 650.000 euro, da 200.000 euro previsti da incassi della mostra e da 50.000 euro da quota comunale. L’annuncio è arrivato in consiglio comunale, durante la discussione della variazione di Bilancio. Un’iniziativa spiegata dall’assessore al Bilancio, Gianluca Ceccarelli.

“È un modello di governance multi-stakeholder sull’esempio vincente del Festival del Pensare Contemporaneo, che si pone come obiettivo quello di poter essere replicato anche in futuro, in modo che si possa passare da eventi singoli a sistema”.

Critico il centrodestra, come spiega Massimo Trespidi.

“C’è lo straccio di una scheda sulla mostra? Perché facciamo la mostra su Dante Alighieri? Qual è il significato storico, culturale, letterario, artistico, con cui promuoviamo la mostra? Qual è l’intento? Inoltre, quando siete andati in Fondazione a chiedere i soldi, gli avete detto, guardate facciamo una mostra su Dante Alighieri, dateci i soldi. Io spero di no, che non mandiamo in giro gente così. Una variazione che contiene una mostra che costa 900 mila euro: vogliamo spiegare al consiglio comunale che oggi deve votare che cosa vogliamo ottenere con questa mostra?”.

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