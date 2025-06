Fiera dal Busslanein 2025 a San Nicolò dal 6 al 9 giugno: quattro giorni di allegria, tradizione e profumo di ciambelline, i celebri Busslanein di San Nicolò.



Serate danzanti tutte le sere: venerdì Fratelli Monti, sabato Orchestra Bagnasco, domenica Matteo Tarantino e lunedì Francesca Mazzuccato. Stand gastronomici aperti dalle 19.30 (e domenica anche a pranzo). Inoltre è in programma la Fiera con bancarelle di ambulanti, area dedicata ad espositori, creativi e produttori agricoli.

La Fera dal Busslanein sarà raccontata con collegamenti su Radio Sound domenica 8 giugno.

La novità

Durante l’evento, cittadini e visitatori avranno l’occasione di vedere San Nicolò, da un altro punto di vista. Infatti sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00, in via Case Chiesa, nel Campo Oratorio, si potrà provare l’emozione del volo frenato in mongolfiera. Un’esperienza unica, adatta a tutte le età.

Il divertimento per piccoli e grandi

Non mancheranno giochi per bambini, la caccia al tesoro, sabato 7 giugno dalle ore 15. Inoltre quest’anno torna il tradizionale Luna Park di San Nicolò, in Piazza della Pace, con giostre, luci, musica. Cocktail bar con Barba Bar …e tante altre sorprese.

L’evento è proposto dalla Pro Loco Amis ad San Nicolò in collaborazione con il Comune di Rottofreno.