Piazza Cittadella, al via la fase di transizione: strisce blu gratuite fino al 19 maggio per consentire la riprogrammazione dei parcometri

È in corso da questa mattina, venerdì 15 maggio, la riconsegna al Comune di Piacenza del cantiere e degli impianti di sosta da parte della società Piacenza Parcheggi, segnando l’avvio della fase operativa di ritorno alla gestione pubblica del servizio.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Per consentire le operazioni tecniche necessarie alla riprogrammazione dei parcometri, dalle ore 10 di oggi, venerdì 15 maggio, e fino alla mezzanotte di martedì 19 maggio, la sosta nelle aree delimitate dalle strisce blu è gratuita su tutto il territorio comunale. Durante questo periodo, sono sospesi tutti i pagamenti: non è quindi necessario corrispondere il ticket né tramite colonnine, né con moneta o carte, né attraverso le applicazioni digitali. Non vengono inoltre elevati verbali per il mancato pagamento della sosta nelle aree a pagamento.

Resta invece pienamente in vigore il rispetto delle altre disposizioni del Codice della Strada: continuano quindi ad applicarsi i divieti di sosta, le aree soggette a rimozione, i passi carrabili e le limitazioni previste nelle zone pedonali. Parallelamente, a partire da oggi, cambiano anche le modalità per richiedere o rinnovare le autorizzazioni per la sosta a tariffa agevolata, destinate a residenti, titolari di attività economiche e dipendenti che operano in prossimità delle aree con strisce blu.

Le nuove richieste vanno presentate attraverso i servizi online del Comune oppure recandosi al Quic di via Beverora 57, presso gli sportelli ZTL. Restano valide fino alla naturale scadenza le autorizzazioni e gli abbonamenti già attivi. Per supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali, sono attivi i “Punti digitale facile” presso il Quic di via Beverora, l’Informasociale di via Taverna 39 e la UO Minori di via Martiri della Resistenza 8A.

È possibile prenotare un appuntamento tramite WhatsApp al numero 344 065 1015 oppure scrivendo all’indirizzo digitalefacile@comune.piacenza.it. Tutte le informazioni aggiornate sulla sosta in città, sulle tariffe e sui servizi online sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Comune: https://www.comune.piacenza.it/parcheggi

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