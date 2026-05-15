Nuovo ospedale, il comitato contrario: “Il consiglio comunale prenda posizione”. Sit-in davanti a Palazzo Mercanti

Il Comitato “Salviamo l’Ospedale” torna sul sul futuro della sanità piacentina e annuncia un presidio pubblico in occasione del Consiglio Comunale previsto per il prossimo 18 maggio 2026.

Secondo quanto comunicato in una lettera aperta indirizzata ai consiglieri comunali, il presidio si svolgerà a partire dalle ore 14.30 in Piazza Cavalli, davanti a Palazzo Mercanti, con l’obiettivo di chiedere una presa di posizione netta contro la realizzazione del nuovo ospedale.

LA NOTA DEL COMITATO

il nostro Comitato organizza un presidio davanti al palazzo comunale P.zza Cavalli per invitare i consiglieri a prendere una netta posizione contro l’edificazione di un nuovo edificio ospedaliero.

Il nostro Comitato deve far rilevare che ad oggi nell’Albo Pretorio Asl non è stato assolutamente pubblicato ne il progetto scelto dalla Commissione, ne tanto meno l’impresa e/o l’associazione di imprese che ha presentato il progetto scelto, ne tanto meno il bando.

Non si comprende pertanto come il Partito Democratico abbia potuto tenere, nei giorni scorsi, un incontro con gli iscritti e simpatizzanti con l’Assessore regionale alla Sanità per illustrare il progetto del nuovo ospedale.

Ma c’è di più e di peggio.

I Consiglieri Comunali, lunedi 18 c.m., come potranno interloquire sul progetto senza aver avuto conoscenza dello stesso?

Nel caso di specie, la trasparenza e l’informazione alla cittadinanza, per un opera che condiziona (se fatta) il futuro dell’intera Provincia, è totalmente disattesa.

Ancora una volta il nostro Comitato è solo (salvo alcune rare eccezioni rappresentate: da un Consigliere Comunale di opposizione, del Movimento 5 Stelle e dal Consigliere Regionale Vignali di Forza Italia) a denunciare il totale disinteresse delle forze politiche, sindacali ed imprenditoriali, e comunque dell’opinione pubblica in generale, riguardo alle rilevanti problematiche che comporterà la demolizione dell’Ospedale di via Taverna e la costruzione di un nuovo edificio mediante la procedura, sciagurata del P.P.P.

Sin d’ora invitiamo l’Assessore regionale alla Sanità ad un incontro aperto al pubblico (e non solo agli iscritti al PD) per illustrare il fantomatico progetto.

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