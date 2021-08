Fiorenzuola calcio, il Dottor Manzotti entra in società

U.S. Fiorenzuola è contenta di poter annunciare di aver trovato l’accordo per la figura di Medico Responsabile della Serie C 2021/2022.

Si tratta del Dott. Massimiliano Manzotti, Medico Sportivo della Reggiana nella stagione 2019/2020 della Promozione in Serie B e medico del settore giovanile della società di Reggio Emilia nella stagione 2020/2021.

Con la sua grande esperienza nel mondo calcistico, si tratta di un’altra figura chiave per l’imminente inizio della nuova avventura rossonera nei professionisti.

Al Dott. Manzotti il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922.