Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio chiude il precampionato con un successo su Area Sport Peschiera

La Pallavolo San Giorgio Piacentino chiude il lungo e intenso precampionato con una vittoria. Nell’ultimo allenamento congiunto, disputato ieri sera, venerdì 9 ottobre, a Sirmione (Brescia), le giallobiancoblù hanno superato l’Area Sport Peschiera, prossima avversaria nel girone C, con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-16, 25-23, 25-15).

Un successo importante, che rappresenta un buon segnale in vista dell’esordio in campionato, in programma sabato 17 ottobre contro la Pallavolo Scandicci, formazione giovanile della squadra di Serie A1, campione del mondo in carica.

A tracciare il bilancio della preparazione è il presidente Giuseppe Vincini

«Gli incontri amichevoli disputati, compresa la vittoria al torneo di Pavia, hanno fornito indicazioni preziose al nostro allenatore Matteo Capra, sia per quanto riguarda i diversi ruoli sia in vista di eventuali avvicendamenti. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla proficua collaborazione con il nostro staff tecnico, il preparatore atletico Marco Pellegri e il fisioterapista Nicolò Piazza, che fin da subito si sono messi a disposizione della società. Lavorando in sinergia, hanno contribuito a portare le atlete a una condizione fisica ottimale in vista dell’inizio del campionato».

Il presidente si dice fiducioso anche per quanto riguarda l’amalgama del gruppo, nel quale i nuovi arrivi si sono integrati positivamente con le atlete già presenti nella scorsa stagione.

«Il gruppo è ben affiatato e anche le nuove arrivate si sono integrate al meglio con le giocatrici confermate. Sono fiducioso perché il lavoro svolto in questi mesi di preparazione fa ben sperare in un campionato nel quale l’obiettivo principale sarà sicuramente il mantenimento della categoria, senza però rinunciare alla possibilità di ottenere qualcosa in più rispetto a quanto ci siamo prefissati».

L’ultimo allenamento congiunto ha dunque offerto a coach Matteo Capra ulteriori indicazioni utili per definire gli ultimi dettagli in vista del debutto ufficiale. La Pallavolo San Giorgio Piacentino si prepara così ad affrontare il campionato con fiducia, forte del lavoro svolto durante la preparazione e di un gruppo che sembra aver trovato la giusta intesa.