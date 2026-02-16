Focus on Kids, dal 5 al 7 marzo Piacenza palcoscenico internazionale

Dal 5 al 7 marzo 2026 Piacenza ospita FOCUS ON KIDS, una piattaforma multidisciplinare dedicata alle arti performative per le nuove generazioni, nata dalla collaborazione tra Teatro Gioco Vita e l’Area Progetti Internazionali di ATER Fondazione. Per tre giorni, tra Teatro Filodrammatici, Teatro Gioia e Teatro Municipale, la città diventa luogo di incontro e confronto tra spettacoli, operatori e pratiche artistiche che interrogano il presente e il futuro del teatro ragazzi.

Concepito come un laboratorio aperto di visioni, pratiche e immaginari, FOCUS ON KIDS mette al centro il teatro per l’infanzia e l’adolescenza prodotto in Emilia‑Romagna, affiancando alle creazioni artistiche momenti di networking, dialogo e riflessione condivisa. Teatro, danza, circo e musica si intrecciano in un programma che esplora linguaggi contemporanei e modalità innovative di relazione tra scena e spettatore, con particolare attenzione al corpo, al suono e alle nuove drammaturgie.

Elemento centrale del progetto è la presenza di operatrici e operatori internazionali, provenienti da istituzioni culturali, festival e rassegne di numerosi Paesi – tra cui Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Germania, Spagna, Cipro, Turchia ed Egitto – invitati da ATER Fondazione a partecipare alle tre giornate di attività. FOCUS ON KIDS si configura così come un’occasione di scambio e di costruzione di reti, favorendo nuove possibilità di collaborazione a livello nazionale e internazionale.

Il progetto rientra nelle attività di promozione delle produzioni di spettacolo dal vivo dell’Emilia‑Romagna curate dall’Area Progetti Internazionali di ATER Fondazione, che ha supportato l’invito e l’accoglienza degli operatori stranieri e contribuito alla realizzazione degli spettacoli in programma.

GLI SPETTACOLI

Si inizia giovedì 5 marzo . Al Teatro Gioia alle ore 18 la danza di Nicola Galli che sarà in scena con POP, performance interattiva dedicata a bambini, bambine (5 – 10 anni) e famiglie. Al Teatro Filodrammatici alle ore 20.30 Teatro Gioco Vita presenterà la nuova produzione 2026 PIERINO E IL LUPO, dalla fiaba musicale di Sergej Prokof’ev, teatro musicale per un pubblico dai 3 anni.

Venerdì 6 marzo vedremo alle ore 11.30 al Teatro Gioia POCO PIÙ IN LÀ di Teatro Gioco Vita, creazione di teatro d’ombre, d’attore e danza dagli albi illustrati di Suzy Lee, che sarà proposta nella versione in lingua francese.

Al Teatro Filodrammatici alle ore 21 sarà protagonista CollettivO CineticO con <AGE>: spettacolo presentato per la prima volta nel 2012, torna in scena con un nuovo cast per comporre, ancora una volta, il ritratto di un piccolo campione di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni.

Sempre al Teatro Filodrammatici sabato 7 marzo alle ore 10 sarà la volta del circo con G.A.S. della Compagnia del Buco, per tutto il pubblico da 3 anni, che vede protagonisti i due clown Luca e Momi; infine alle ore 15.30 al Teatro Gioia l’ultimo titolo in programma: ALLE ARMI di Hombre Collettivo, tentativo di mettere a fuoco il tema politico ed economico del mercato internazionale delle armi contaminando tecniche e codici, dal teatro di figura e d’immagine, alla ricerca di un punto d’incontro tra teatro civile e teatro d’oggetti.

Le opere selezionate affrontano temi contemporanei attraverso linguaggi artistici diversi, con particolare attenzione al corpo e alla sua presenza sulla scena: talvolta come motore narrativo e performativo con (<AGE>, GAS, POP), talvolta come elemento visivo o scultoreo che plasma lo spazio e il significato (ALLE ARMI, PIERINO E IL LUPO, POCO PIÙ IN LÀ). Questa ricerca fisica e visiva è strettamente intrecciata con il suono e la musica, che spesso diventano elementi drammaturgici essenziali. In alcuni spettacoli la partitura sonora definisce ritmo e atmosfera (<AGE>, ALLE ARMI), mentre in altri la musica agisce come partner attivo in scena, come nella reinterpretazione di PIERINO E IL LUPO.

GLI INCONTRI

Venerdì 6 marzo nel Ridotto del Teatro Municipale alle ore 10 si parlerà di “Emilia-Romagna – L’ecosistema regionale per le nuove generazioni nelle arti performative”; alle ore 14.30 le compagnie non inserite nel programma degli spettacoli presenteranno il loro lavoro e i loro progetti; alle ore 17 si discuterà di “Spettacoli per le nuove generazioni: buone pratiche e sfide future”.

Infine, sabato 7 marzo alle ore 11.30 le compagnie in programma con gli spettacoli si presenteranno agli ospiti stranieri per parlare della loro poetica e dei progetti futuri.

A conclusione di “FOCUS on KIDS” alle ore 17 di sabato 7 marzo si potrà visitare lo Spazio Luzzati, luogo permanente ed interattivo dedicato al sodalizio artistico tra Teatro Gioco Vita ed Emanuele Luzzati nato grazie alla collaborazione della Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati / Gruppo Libertà.

