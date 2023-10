Forest Bathing, Convegno Nazionale il 28 e 29 ottobre a Castell’Arquato: “Nuove opportunità formative e lavorative del settore” – AUDIO

Forest Bathing, il Convegno Nazionale il 28 e 29 ottobre a Castell’Arquato. Promuovere, incoraggiare e diffondere tra la popolazione sani stili di vita, proteggendo e difendendo l’ambiente naturale che ci circonda. E’ l’estrema sintesi del Forest Bathing, attività multidisciplinare, multisensoriale, multifor­ me e multivalente svolta in foreste e in ambienti boschivi, mediante l’idonea pratica di di­ scipline sportive e Bio Naturali. Un’attività nata in oriente nei primi anni Ottanta, riconosciu­ ta ufficialmente del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste del Giappone proprio per la sua capacità di regalare benessere psico-fisico alle persone che la praticano.

Forest Bathing, il Convegno Nazionale il 28 e 29 ottobre

Un’attività che, in questi ultimi anni, ha trovato rapida diffusione anche in Italia grazie alla nascita e alla proliferazione di svariate associazioni dedite, appunto, al Forest Bathing e al Forest Therapy.

E proprio a queste tematiche sarà dedicato il Convegno Annuale del Settore Nazionale Forest Bathing, in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre a Palazzo Illica di Ca­stell’Arquato, organizzato dallo CSEN, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, in collaborazione con La Cura del Bosco, associazione di promozione sociale pia­ centina attiva, appunto, nel settore del Forest Bathing.

Massimo Esposito Presidente dell’associazione La Cura del Bosco

“Durante il convegno, il secondo annuale, verranno presentate e approfondite le nuove opportunità formative e lavorative offerte da questo settore, che anche nel nostro Paese sta vivendo una graduale e costante crescita e diffusione.

Quali sono i temi principali?

Si parlerà di Forest Welfare e di Ospitalità Forest con focus approfon­ diti sui nuovi corsi, sui Master e sui Corsi Specialistici, Forest Travel, Forest Therapy e an­ che delle attestazioni Csen per l’idoneità al benessere delle aree forestali. E’ anche previ­ sta una sessione “Open” in foresta, guidata dai docenti del Settore Nazionale, con la pos­ sibilità per i partecipanti di partecipare alle prove di conduzione gruppi, Pog Veda per gli iscritti ai nostri corsi online. Un appuntamento aperto e rivolto a tutte le persone che desi­ derano conoscere e avvicinarsi al Forest Bathing, per immergersi nel verde e migliorare il proprio benessere”.

Programma

Sabato 28 Ottobre

Ore 14.30: accoglienza e apertura convegno – Ore 15.00 – 19.00: convegno

Domenica 29 Ottobre

Ore 9.30: ritrovo

Ore 10.00 – 13.30: sessione in foresta con misurazione a richiesta dei parametri psico-fisioligici Per info e iscrizioni segreteria@benessereforestale.it