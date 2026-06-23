Frana della Val d’Aveto: conclusi i lavori sulla SP 586R, riaperta la strada

Sono stati completati in anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori avviati dalla Provincia di Piacenza per il ripristino provvisorio del collegamento viario lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto, interrotta dallo scorso novembre a causa di un grave dissesto franoso in prossimità della diga di Boschi.

Il cantiere

Il cantiere, avviato giovedì 7 maggio 2026, si è concluso in circa 45 giorni rispetto ai 70 inizialmente previsti, consentendo di anticipare di quasi un mese la riapertura del collegamento tra la Provincia di Piacenza e la Provincia di Genova, asse strategico per la mobilità locale, per le attività economiche e per la connessione tra territori.

La circolazione, nel tratto precedentemente interrotto, è stata ripristinata: il transito è ora consentito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Si tratta di circa 50 metri di lunghezza.

L’intervento

L’intervento, del valore complessivo di 300 mila euro, è stato finanziato con risorse della Protezione Civile regionale ed è stato eseguito dalla ditta Geologic S.r.l. di Terlago (Trento). I lavori hanno riguardato la ricostruzione del rilevato stradale mediante l’installazione di strutture flessibili ancorate al versante, oltre alla realizzazione di opere di drenaggio delle acque sotterranee, indispensabili per garantire la stabilità del tratto interessato.

«In una situazione complessa, determinata da un dissesto franoso di particolare rilevanza, la Provincia ha lavorato con prontezza e responsabilità, individuando, grazie all’attività e alla competenza degli uffici provinciali, una soluzione in grado di garantire una risposta nel più breve tempo possibile – sottolinea la Consigliera provinciale alla Viabilità Patrizia Calza -. Nella consapevolezza della fragilità idrogeologica del contesto, si è infatti proceduto a garantire nel più breve tempo possibile un collegamento, assicurando al tempo stesso il costante monitoraggio del movimento franoso e la prosecuzione delle interlocuzioni con la Regione Emilia-Romagna per l’individuazione di una soluzione definitiva».

Un risultato importante

‹‹Si tratta di un risultato significativo, non scontato in un contesto così delicato – conclude la Presidente della Provincia Monica Patelli -. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro delle azioni portate avanti dall’Ente per garantire la manutenzione e la resilienza della rete viaria provinciale, con una particolare attenzione alle criticità legate al dissesto idrogeologico. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno sopportato in questi mesi il disagio e le amministrazioni comunali con cui l’interlocuzione è stata costante››.

La Provincia, in collaborazione con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, prosegue, in ogni caso, l’attività di analisi e di monitoraggio del dissesto per definire gli interventi necessari al rispristino definitivo del tracciato stradale anche ai fini della relativa quantificazione e della ricerca delle risorse finanziarie.

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