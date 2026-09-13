Piacenza – Virtus Verona 0-1, i biancorossi cadono con una prestazione insufficiente

Domenica molto negativa per il Piacenza di Franzini, battuto tra le mura amiche da una squadra che in campo aveva ben otto under. Franzini ha dovuto rinunciare ad Abbondanza, Sereni, Bakayoko e persino a Rapaj, che ha avuto un ristentimento muscolare proprio a ridosso della partita. Il tecnico ha scelto il 4-2-3-1 provato in settimana con Putzolu arretrato in difesa e Capelli unica punta. La formazione veronese, guidata da più di 40 anni di Luigi Fresco con il dupplice ruolo di presidente e allenatore, non ha alcun timore reverenziale nonostante il netto ringiovanimento della rosa dopo la retrocessione dalla C dello scorso anno. Il giro palla dei biancorossi, che predilige sempre la fascia destra, diventa lento e leggibile. Nonostante i rossolblù nel primo tempo giochino meglio dei locali nel finale di frazione sono i padroni di casa ad usufruire di un calcio di rigore: un’invenzione di Mustacchio che con l’esterno libera Capelli è l’incipit per il penalty, causato da Ludovici, che è intervenuto in maniera scomposta sull’attaccante biancorosso. Dal dischetto però Mutacchio si fa ipnotizzare dal portiere.

Nella ripresa la trama non cambia e la Virtus Verona trova meritatamente il gol che decide la partita: al 49′ c’è un cross che non viene letto correttamente da Bruno. Il portiere sbaglia l’uscita ed Ojeh di testa insacca. Costretto per la terza volta in tre gare ad inseguire il Piacenza questa volta non riesce nell’impresa, anche perché non è mai in grado di cambiare realmente ritmo. Una gara che deve far riflettere e non solo per il risultato.

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-2-3-1:Bruno; Putzolu, Ferri, Milani, Mazzantini; Panaioli, Poledri; Trombetta, Barba, Mustacchio; Capelli. All. Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Taugourdeau, Raffini, Tremolada, Bagnaschi, Fofana, Bassanini

Virtus Verona (4-4-2): Dolfi, Cielo, Sacchetto, Lodovici, Franchi, Ibrahima, Diop, Fanini, Rabbas, Bayou, Ojeh. All Fresco

A disposizione: Sibi, Stambolliu, Kristoffersen, Garnero, Zalac, Luppi, Prati, Frey, Cuel

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba – Bra

Assistenti Davide Biase (Genova) ed Edoardo Bondi (Genova)

Primo tempo

2′ Capelli serve Panaioli sul filo del fuori gioco, questi con il destro prova un diagonale che si spegne di un paio di metri a lato.

4′ Cross centrale e Bayou di testa spedisce di poco a lato, alla destra di Bruno.

5′ Ojeh tiene palla, si gira e prova il tiro. Conclusione centrale.

Contropiede fulmineo della Virtus Verona: Rabbas si trova a tu per tu con Bruno, ma la sua conclusione è centrale

20′ adesso è possesso palla sterile del Piacenza.

22′ Cross di Mustacchio sul secondo palo. Palla direttamente sul fondo.

Il Piacenza gioca solo a destra e diventa molto facile per gli avversari leggere le azioni biancorosse.

28′ Punizione dalla trequarti per il Piacenza, molto defilata sulla destra, Poledri la mette in mezzo, ma la difesa rossoblù recupera il pallone.

30′ Ora il Piacenza è tutto nella metacampo della Virtus Verona

32′ Ammonito Rabbas. Punizione interessante per il Piacenza, all’altezza del vertice sinistro dell’area della Virtus. Poledri la mette in mezzo. Colpo di testa ad uscire della difesa.

37′ Bel cross dalla sinistra, c’è un tentativo di rovesciata.

40′ la Virtus gioca meglio del Piacenza nonostante la giovane età media.

44′ Calcio di rigore per il Piacenza. Mustacchio serve Capelli d’esterno e Ludovici travolge quest’ultimo. Mustacchio è pronto dal dischetto: Dolfi lo ipnotizza e para!

Finisce il primo tempo 0-0. Meglio gli ospiti dei locali, ma il Piacenza fallisce un penalty con un Mustacchio



Secondo tempo

Entra Stambolliu al posto di Ludovici, ora gli under sono otto per la Virtus Verona

49′ Virtus Verona in vantaggio. Bruno non perfetto in uscita e Ojeh di testa non sbaglia. Piacenza – Virtus Verona 0-1

Occasione per il pari. Capelli recupera il pallone in area piccola, poi Poledri scarica per Trombetta. Palla a lato.

60′ Esce Panaioli entra Tremolada

61′ Corner per il Piacenza, poi Poledri salta l’uomo e guadagna il fondo, ma in mezzo non c’è nessuno.

62′ Terzo corner della partita per il Piacenza. Pallone centrale e colpo di testa ad uscire dei rossoblù.

62′ Tremolada si accentra e carica il destro, completamente fuori misura.

64′ Esce Ojeh, autore del gol, ed entra l’ex Luppi.

65′ Quarto corner per il Piacenza: pallone centrale di Poledri e Ferri di testa non trova la porta.

Entrano Raffini per Capelli e Bassanini per Poledri

Nelle file ospiti entra Kristoffersen

76′ Esce Putzolu entra Bagnaschi

78′ Calcio di punizione per il Piacenza. 4 metri fuori dall’area della Virtus, versante di sinistra. Ferri prova a tirare direttamente, la palla esce di nulla e c’è il sesto corner per il Piacenza.

91′ Primo corner per la Virtus che sta legittimando il vantaggio.

93′ Il neo entrato Taugourdeau scambia con Raffini e conclude di poco sopra la traversa.