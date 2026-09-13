Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) splende a Racconigi

Top ten, podi e maglia finale. Si conclude in modo brillante l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink nel week end di gare a Racconigi (Cuneo), epilogo della Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda aperta a suo tempo dalla gara di Fossano.

Come in quell’occasione, in cattedra la “panterina” trentina Agata Campana (classe 2008), “regina” a Fossano, terza nella cronometro di categoria ieri e oggi sesta assoluta nella gara Donne Open e argento nelle Juniores alle spalle di Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino), anche vincitrice assoluta di giornata.

Agata porta a casa la maglia di leader di categoria della Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda con una splendida doppietta di squadra completata dal secondo posto della modenese Alessia Orsi, ieri seconda a cronometro.

Ordine d’arrivo Donne Open Racconigi

1° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) 106,800 chilometri in 2 ore 40 minuti e 21 secondi, media 39,963

2° Anita Baima (Isolmant – Premac – Vittoria)

3° Michela De Grandis (Horizons Cycling Club)

4° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)

5° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria)

6° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

8° Giulia Vallotto (Horizons Cycling Club)

9° Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria)

10° Maria Pia Chiatto (Zhiraf)

Classifica Donne Juniores Racconigi

1° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino) 106,800 chilometri in 2 ore 40 minuti e 21 secondi, media 39,963

2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Lucia Scapini (Conscio Pedale del Sile)

5° Rebecca Fiscarelli (Conscio Pedale del Sile)

6° Elena De Marco (Conscio Pedale del Sile)

7° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

8° Giulia Dollaku (Conscio Pedale del Sile)

9° Lily Havard (St Kilda Cycling Club)

10° Asia Comberlato (Breganze Millenium)

Classifica Donne Elite Racconigi

1° Anita Baima (Isolmant – Premac – Vittoria) 106,800 chilometri in 2 ore 40 minuti e 21 secondi, media 39,963

2° Michela De Grandis (Horizons Cycling Club)

3° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Lara Crestanello (Isolmant – Premac – Vittoria)

5° Giulia Vallotto (Horizons Cycling Club)

6° Emanuela Zanetti (Isolmant – Premac – Vittoria)

7° Maria Pia Chiatto (Zhiraf)

8° Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Valeria Valgonen (Toyota Valencia Sav)

10° Desirée Bani (Petrucci Gauss Cycling Team)