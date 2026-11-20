L’Azienda Usl di Piacenza è stata protagonista ieri a Roma della nona edizione del Lean Healthcare Award 2026, il riconoscimento nazionale dedicato ai migliori progetti di innovazione organizzativa e miglioramento dei processi in sanità, ispirati ai principi del Lean Management.

La cerimonia di consegna degli “oscar” si è svolta allo Spazio Field di Palazzo Brancaccio e ha riunito aziende sanitarie pubbliche e private provenienti da tutta Italia.

TeleCuore tra 362 progetti nazionali: premiata la telemedicina per lo scompenso cardiaco

Tra i finalisti selezionati a livello nazionale figurava anche il progetto TeleCuore, che utilizza la telemedicina integrata tra ospedale-territorio per la gestione dei pazienti con scompenso cardiaco.

L’esperienza piacentina si è distinta tra i 362 progetti presentati da 108 aziende sanitarie in 14 regioni, con 41 finalisti da 38 aziende.

L’iniziativa, sviluppata dalla Cardiologia dell’ospedale cittadino, è stata premiata nell’ambito del Lean Healthcare Award come categoria Progetti, ovvero come percorso già strutturato e realizzato, rispetto al quale sono stati raggiunti e presentati risultati concreti e misurabili.

La giuria ha infatti riconosciuto in questo progetto “la capacità di coniugare innovazione organizzativa, telemedicina e presa in carico territoriale dei pazienti affetti da scompenso cardiaco”.

Paola Bardasi: “Intercettare tempestivamente le riacutizzazioni dello scompenso cardiaco”

“TeleCuore – evidenzia il direttore generale Ausl Paola Bardasi – nasce per rispondere a una criticità ben nota: le riacutizzazioni dello scompenso cardiaco spesso non vengono intercettate tempestivamente tra una visita programmata e l’altra, con il conseguente aumento di accessi in Pronto soccorso e ricoveri evitabili”.

Il progetto è stato coordinato da Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia, in collaborazione con Dario Tedesco, referente aziendale per la Telemedicina, e Teresa Palladino, medico legale e risk manager.

Come funziona TeleCuore: monitoraggio quotidiano dei pazienti direttamente da casa

“Attraverso un sistema di telemonitoraggio domiciliare multiparametrico – spiega la specialista – possiamo tenere sotto controllo quotidianamente una serie di parametri clinici direttamente da casa del paziente. I dati vengono analizzati da professionisti dedicati che, in presenza di segnali di instabilità, attivano rapidamente le necessarie valutazioni cliniche e gli eventuali interventi terapeutici. In questo modo la persona viene in ospedale solo quando serve davvero. È un modello che integra ospedale, territorio e medici di famiglia, in linea con l’evoluzione dell’assistenza sanitaria verso una maggiore prossimità delle cure”.

TeleCuore, i risultati: 304 pazienti e oltre 194 mila misurazioni domiciliari

I risultati ottenuti sono particolarmente significativi. In 16 mesi di attività sono stati arruolati 304 pazienti, registrando oltre 194 mila misurazioni domiciliari e valutando 778 alert clinici.

Più della metà delle riacutizzazioni, pari al 56,2%, è stata gestita direttamente a domicilio evitando il ricovero, mentre si è osservato un miglioramento nell’appropriatezza terapeutica e un elevato livello di soddisfazione espresso dai pazienti, con un punteggio medio di 9,02 su 10.

Il metodo Lean per migliorare continuità assistenziale e risposta clinica

Un elemento distintivo del progetto è l’applicazione rigorosa degli strumenti Lean, utilizzati non soltanto per introdurre una tecnologia innovativa ma per ripensare l’intero percorso assistenziale.

Il modello è stato progettato per ridurre gli sprechi, migliorare la continuità assistenziale e rendere tempestiva la risposta clinica ai bisogni del paziente.

Daniela Aschieri: “Un modello consolidato di integrazione tra ospedale e territorio”

“Questa esperienza piacentina – evidenzia Aschieri – ha già dimostrato la propria trasferibilità ad altri contesti assistenziali e rappresenta oggi un modello consolidato di integrazione tra ospedale e territorio. Il percorso prosegue con il progetto di ricerca Teleheart, finalizzato a validare ulteriormente i risultati ottenuti e a favorire una diffusione sempre più ampia di questo approccio innovativo alla gestione delle patologie croniche”.

Bardasi: “Il premio conferma il valore dell’innovazione sviluppata dall’Ausl di Piacenza”

Il podio ottenuto ieri a Roma, “in un contesto così prestigioso – conclude il direttore generale Bardasi – conferma il valore dell’innovazione sviluppata dall’Azienda Usl di Piacenza e l’impegno dei professionisti nel costruire modelli organizzativi capaci di migliorare concretamente la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario”.