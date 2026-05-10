Frutti del Castello Speciale Giardini 2026 il 16 e 17 maggio a Pontenure. Al Castello di Paderna si potranno trovare fiori, piante, idee e giochi per bambini.

Due giorni con i migliori vivaisti, attrezzi, libri e arredi per vivere all’aria aperta. Inoltre in questa edizione 2026 di “Frutti del Castello Speciale Giardini” sono previste diverse attività, incontri e punti di ristoro dalle 09.00 alle 19.00.

La Manifestazione

Frutti del Castello è una rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, realizzata al Castello di Paderna di Pontenure (Piacenza).

Nata nell’ottobre 1996, è una delle più longeve manifestazioni dedicate al florovivaismo del panorama italiano. Nel maggio 2015 la storica mostra autunnale è stata affiancata un’edizione primaverile dedicata esclusivamente al giardinaggio. La manifestazione è un punto di incontro e di confronto per operatori, studiosi, istituzioni e appassionati che hanno come obiettivo la ricerca e la salvaguardia delle essenze antiche e dimenticate, l’educazione all’ambiente ed il rinnovamento del patrimonio vegetale, con particolare attenzione alle peculiarità territoriali locali. Fin dalla prima edizione inoltre si è proposta di evidenziare la biodiversità in quando valore essenziale.

I 160 espositori e 14.000 visitatori dell’ultima edizione autunnale testimoniano un interesse ed un’affezione in costante ascesa.

Informazioni

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