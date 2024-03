Sorpresi durante il furto a San Rocco, fermato un uomo. Complici in fuga, bloccati in via Manfredi a Piacenza

Ieri sera a San Rocco al Porto tentatano il furto in Cascina.

Era passata da poco l’ora di cena, erano quasi le 21 quando gli abitanti della cascina si sono accorti che c’era qualcuno che si aggirava all’esterno. A quel punto, avendo un collegamento dell’allarme con la Centrale di Metronotte Piacenza, hanno premuto il tasto antirapina.

La macchina dell’Istituto di Vigilanza che sorveglia la zona è arrivata sul posto in cinque minuti: le Guardie, setacciando palmo a palmo tutta l’area cortilizia ed i campi circostanti, hanno scovato un uomo ben nascosto.

I carabinieri di Codogno, giunti sul posto, hanno preso in consegna l’intruso. Ma il ladro non era solo. Gli abitanti della cascina, che avevano notato un’auto allontanarsi all’arrivo dei Metronotte, avevano preso il numero di targa. Il network dell’Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza si è attivato e l’auto è stata intercettata sempre da una pattuglia di Metronotte in via Manfredi a Piacenza, seguita fino al conferimento con i Carabinieri, che hanno proseguito con l’identificazione dei soggetti a bordo e i successivi controlli del caso.