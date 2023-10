Antifurto disattivato e cassaforte asportata, furto ingente a Vigolzone: vittima il presidente della Pro Loco e della squadra di calcio

Approfittano dell’assenza dei proprietari per entrare in casa e asportare la cassaforte. Il tutto in pieno giorno. I fatti sono accaduti a Vigolzone. Vittima del furto Camillo Ronda, volto molto noto del territorio in quanto presidente della Pro Loco e presidente della società di calcio UPD Vigolzone 1968.

Ronda e la moglie erano assenti in quel momento e i malviventi, che a quanto pare tenevano d’occhio la coppia, ne hanno approfittato per mettere a segno il colpo. Dopo aver disattivato l’antifurto sono penetrati nell’abitazione e sono riusciti ad asportare la cassaforte per poi caricarla in auto.

Poi sono fuggiti. Una volta rientrati, i padroni di casa hanno chiamato i carabinieri e ora indagini sono in corso. Ancora da quantificare il bottino, ma si parla comunque di decine di migliaia di euro.