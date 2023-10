Non restare senza fiato, misura il tuo respiro il 21 ottobre Giornata Mondiale Broncopneumopatia cronico ostruttiva

Non restare senza fiato: misura il tuo respiro. Il 21 ottobre in occasione della giornata mondiale Broncopneumopatia cronico ostruttiva (Bpco) i professionisti dell’ospedale di Fiorenzuola lanciano una giornata di prevenzione dedicata alla popolazione. Sono previsti accertamenti gratuiti, senza prenotazione, per valutare la funzione polmonare e identificare in maniera precoce la presenza di primi segni di malattia per indirizzare verso accertamenti più approfonditi che portino a una diagnosi corretta e, se necessario, a una terapia adeguata.

Non restare senza fiato le iniziative di Sabato 21 ottobre a Fiorenzuola d’Arda

L’appuntamento è per sabato 21 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sala polivalente del piano terra al blocco B dell’ospedale di Fiorenzuola. I professionisti sanitari saranno a disposizione della cittadinanza per:1. saturimetria, un esame che indica il grado di ossigenazione del sangue2. spirometria semplice, un test che misura la funzionalità dei polmoni e consente di verificare se è presente ostacolo al passaggio dell’aria3. colloquio con logopedista per indagine preliminare sulla deglutizione.Nel caso in cui durante la visita si riscontrino segni di alterazione nella funzione polmonare, i cittadini verranno invitati a compilare due veloci questionari utili a valutare la propria percezione di come è il respiro (mMRC) e il proprio stato di salute (CAT). Al termine è previsto un breve colloquio con un professionista sanitario per illustrare i risultati complessivi dei test e l’eventuale necessità di proseguire con gli accertamenti.

Malattie respiratorie: cosa sono e chi colpiscono

Le malattie respiratorie rappresentano una delle principali cause di mortalità a livello mondiale: tra queste la broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia polmonare dovuta ad alterazione infiammatoria delle vie aeree (bronchiolite) e ad alterazione del tessuto polmonare (enfisema), occupa purtroppo un ruolo di primo piano. Si stima che circa il 10% della popolazione mondiale sia affetta da Bpco. La cause principali sono l’abitudine al fumo di sigaretta e l’esposizione a inquinamento ambientale. I sintomi respiratori più frequenti sono difficoltà di respiro (dispnea) durante attività fisica o a riposo, tosse e catarro, con o senza febbre. Inoltre, poiché la via respiratoria è in comune per il primo tratto con la via digerente, chi soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva potrebbe avere sintomi di un alterato meccanismo della deglutizione (disfagia).



“Abbiamo voluto questa giornata di sensibilizzazione – evidenzia Ercole Zanotti, responsabile di Riabilitazione respiratoria all’ospedale di Fiorenzuola – per incontrare la popolazione e fare informazione. La Bpco è una malattia che si può prevenire e trattare, ma, sfortunatamente, spesso non viene riconosciuta o viene diagnosticata in ritardo. I nostri professionisti sono a disposizione della cittadinanza per far conoscere i rischio della malattia e intercettare eventuali casi non ancora riconosciuti”.