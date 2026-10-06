Futuro Nazionale celebra la vittoria di Lepanto, il 7 ottobre al Castello di Rivalta

Una serata nella suggestiva cornice del Castello di Rivalta, con la visita al Museo di Lepanto e ai suoi reperti originali, per riscoprire una pagina importante della storia europea e il significato della vittoria della Lega Santa del 1571. A seguire, una cena con la testimonianza di Padre Edwards, sacerdote pakistano, dedicata alla condizione dei cristiani perseguitati in Pakistan. Un terzo del ricavato della cena sarà devoluto a un orfanotrofio cattolico in Pakistan. Sarà presenti Lorenzo Gasperini, intellettuale e curatore del programma di Futuro Nazionale,

Bergamini dichiara: «Una serata che unisce storia, identità e solidarietà. La cornice del Museo di Lepanto è particolarmente significativa, ma ancora più importante è aver scelto di trasformare questo momento in un aiuto concreto per chi vive una situazione di difficoltà».

Info e prenotazioni: Futuronazionalevannacci.pc@gmail.com – 349 847 920.