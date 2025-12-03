Volley – Gas Sales Piacenza, quarto cappotto consecutivo: Padova è superata 3-0. Boninfante: “Vittoria importante”

Gas Sales Piacenza contro Padova cala il poker, quarto 3-0 consecutivo per i biancorossi. Dodici punti nelle ultime quattro partite, non male in vista del rush finale per la griglia della prossima Coppa Italia. Al termine del girone d’andata mancano due gare (Cisterna e Trento) che i biancorossi affronteranno entrambe in trasferta con l’intermezzo dell’andata dei Sedicesimi di Coppa Cev a Cagliari.

Gas Sales Piacenza vinto il primo set condotto anche con sette punti di vantaggio, nel secondo parziale ha sempre inseguito gli avversari ma sul diciotto pari il muro di Gutierrez, premiato MVP, ha dato il là all’allungo decisivo. Terzo parziale che ha visto i biancorossi sempre avanti.

In doppia cifra in casa Piacenza Bovolenta con 17 punti, Gutierrez con 15 e Mandiraci con 12, bene a muro Gutierrez e Bovolenta con 3 block in a testa e l’opposto biancorosso micidiale anche in battuta con tre ace, due dei quali hanno chiuso il primo e terzo parziale. A Padova non sono bastati i 14 punti di Masulovic, autore di tre ace.

Gas Sales Piacenza – Sonepar Padova 3-0

(25-21, 25-20, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Mandiraci 12, Comparoni 9, Bovolenta 17, Gutierrez 15, Galassi 5, Pace (L), Andringa, Seddik, Leon, Travica. Ne: Simon, Bergmann, Loreti (L). All. Boninfante.

Sonepar Padova: Truocchio 7, Todorovic, Orioli 8, Polo 4, Masulovic 14, Gardini 4, Diez (L), Toscani, Zoppellari, Stefani 2, Held 2. Ne: Nachev (L), Bergamasco, MaRaven. All. Cuttini.

