Tetto di una villa in fiamme a Niviano, intervento dei vigili del fuoco

A Niviano, frazione del comune di Rivergaro, si è verificato un principio d’incendio che ha interessato il tetto di una villa privata. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero partite dalla canna fumaria dell’abitazione, propagandosi rapidamente verso la copertura.

Sul posto sono intervenute in breve tempo diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate con cinque mezzi per fronteggiare l’emergenza. Grazie alla rapidità dell’intervento e alle operazioni di spegnimento, l’incendio è stato domato prima che potesse estendersi ulteriormente, permettendo anche la messa in sicurezza dell’intera area circostante.

Fortunatamente non si registrano feriti né casi di intossicazione tra i residenti o i soccorritori. A supporto delle attività di verifica e di gestione dell’evento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e coordinato la sicurezza lungo la zona interessata.

