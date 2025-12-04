Irruzione in villa a Fiorenzuola, rapinatori tengono sotto tiro coppia di coniugi e poi fuggono col bottino

Fanno irruzione in casa e dopo aver minacciato i coniugi proprietari fuggono con beni preziosi e contanti. I fatti sono accaduti venerdì sera a Fiorenzuola.
Marito e moglie si trovavano all’interno della propria villa quando tre uomini avrebbero fatto irruzione nell’abitazione.
Le vittime hanno raccontato ai carabinieri di essere rimasti in balia dei rapinatori per circa un’ora. Il marito ha dovuto ricorrere alle cure del 118 per alcune lievi ferite: non è da escludere che si sia verificata una colluttazione. Ancora da quantificare il bottino.
Nel frattempo i militari hanno raccolto le testimonianze della coppia e hanno avviato le indagini del caso.