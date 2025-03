Volley – Gas Sales cede di fronte alla capolista (1-3), quinto posto e Verona avversaria ai playoff

Una Piacenza altalenante si inchina di fronte alla capolista della Superlega, Perugia per lunghi tratti domina e, di fronte ad un PalaBanca sold out, dimostra la sua superiorità con una partita di altissimo livello.

Un ritrovato Romanò da 16 punti a tabellino ha guidato le offensive biancorosse, dimostrandosi uno dei leader su cui fare affidamento anche per i playoff, bene Maar con 14 punti a referto; la ricezione però rimane il grande tallone d’Achille della squadra, quindici ace subiti sono tanti e la troppa fragilità nel fondamentale rende prevedibile il contrattacco in cambio palla, togliendo molto spesso l’opzione centrali tra le possibilità di Brizard in regia.

La consolazione di Piacenza è il mantenimento del quinto posto con Milano che spingeva per sorpassare, per poi perdere da zero punti con Modena, sarà quindi Verona l’avversaria della squadra guidata da coach Travica.

L’avversario i Biancorossi lo conoscono bene, mai come quest’anno i Veneti hanno avuto la meglio su Piacenza, su tre gare disputate la Gas Sales non ha mai trovato vittoria, ora non rimane che aspettare l’inizio dei playoff per provare a ribaltare questa statistica.

Primo set 19-25

Diagonale difficilissima di Romanò che riesce a colpire cadendo all’indietro con il corpo 1-1. Super palla di Giannelli che staccato a rete serve Solè 1-2. A segno Mandiraci in parallela 2-2. Scambio lunghissimo che si conclude con l’errore in pipe di Semeniuk 3-3. Ace di Simon che buca la ricezione di Colaci da posto sei 6-5. Primo tempo vincente di Galassi 7-5. Scaltro Semeniuk che gioca con la mano esterna del muro di Brizard 7-7. Parallela vincente di Romanò con Ben Tara che prova a tenerla viva con il piede 8-8. Errore in attacco di Galassi, punto break Perugia 8-10. Brizard va a servire nuovamente Galassi che sta volta non perdona 9-10. Ace di Semeniuk che va a pescare l’angolo in posto cinque 9-12. Super diagonale di Romanò che risponde immediatamente 10-12. Ben Tara lasciato colpevolmente muro a zero mette a segno la parallela 10-13. Ancora Ben Tara a colpire, questa volta in diagonale 12-15. Ace di Plotnytskyi, time out di Travica sul 12-16. Pallonetto spinto di Semeniuk che risolve uno scambio lunghissimo 13-17. Solè prima viene difeso, poi al secondo tentativo mette giù il 16-19. Errore in attacco di Romanò, adesso Perugia scappa, time out Gas Sales 16-21. Primo tempo di Loser che chiude il 17-23. Muro di Ben Tara su Maar, set ball Perugia 17-24. Muro di Romanò sulla parallela di Plotnytskyi 19-24. Chiude il primo set Plotnytskyi 19-25.

Secondo set 16-25

Invasione a rete di Galassi che regala il primo punto del secondo parziale a Perugia 0-1. Muro di Loser sul pallonetto spinto di Mandiraci 0-2. Muro aperto di Piacenza, Plotnytskyi si accorge dell’imprecisione e segna il 1-4. Servizio out di Brizard 2-7. Pipe perfetta di Maar verso posto cinque 3-7. Ben Tara a segno con una diagonale strettissima, vola Perugia 3-9. Spettacolo al PalaBanca con Mandiraci che finta l’attacco di seconda poi serve Maar che chiude con muro a zero 5-10. Semeniuk bravissimo a trovare le mani alte del muro a tre piacentino 7-12. Out il servizio di Galassi 8-13. Azione da ricordare conclusa da un super attacco di Mandiraci dopo le grandi difese di Scanferla e Solè, timeout Perugia 9-13. Mani out di Maar, Piacenza è più viva che mai 13-15. Ace di Loser che sorprende Maar in posto cinque 13-17. Ace di Ben Tara, time out chiamato da Travica 14-19. Errore di Maar che cerca un colpo corto ma non supera la rete, secondo time out Piacenza 14-20. Pipe vincente di Plotnytskyi 15-21. Diagonale vincente di Romanò 16-21. Pipe di Semeniuk che tocca la mano di Simon a muro e termina out 16-23. Errore in attacco di Simon, set ball Perugia 16-24. Ace di Solè che chiude il set 16-25.

Terzo set 27-25

Pipe vincente di Plotnytskyi che pesca le mani del muro biancorosso 1-3. Errore al servizio di Semeniuk 2-4. Muro di Maar su un tentativo di pallonetto di Ben Tara 3-4. Primo tempo vincente di Loser 3-6. Ace di Solè 3-7. Alza ad una mano Brizard con una magia, attacca Romanò e segna il 4-7. Primo tempo di Galassi con muro a zero, grande turno in battuta di Maar che regala due punti break 6-7. Risponde Perugia con il primo tempo di Loser 6-8. Ace di Giannelli 6-9. Secondo ace consecutivo di Giannelli che varia con una palla cortissima 6-10. Diagonale strettissima di Romanò, non riesce nella difesa Giannelli 7-10. Primo tempo di Simon che accorcia 8-12. Bravo Mandiraci a trovare le mani alte del muro ed a sorprendere la difesa perugina 9-13. Parallela di Semeniuk profondissima che chiude il 10-15. Errore dai nove metri di Ben Tara 11-15. Ace di Simon che centra l’angolo in posto cinque 13-15. Out l’attacco di Semeniuk, la Gas Sales torna attaccata 14-15. Plotnytskyi passa in mezzo al muro scomposto di Piacenza poi mette a segno anche un ace 18-20. Muro di Simon prepotente sulla parallela di Ben Tara 19-20. A segno Simon con il primo tempo, pallone che si insacca tra muro e rete 20-21. Pipe di Mandiraci e Piacenza riporta il parziale in parità 21-21. Errore di Simon al servizio 22-23. Muro di Solè su Maar, match ball Perugia 22-24. Diagonale stretta di Maar che tiene viva la partita 23-24. Mani out di Romanò 24-24. Errore di Romanò al servizio 24-25. Grande mani out di Maar che tocca il muro di Giannelli 25-25. Muro di Brizard su Plotnytskyi, esplode il PalaBanca 26-25. Errore di Ben Tara in attacco e Piacenza si aggiudica il terzo set 27-25.

Quarto set 14-25

Maar risponde a Semeniuk 1-1. Muro di Galassi sul primo tempo di Solè 2-1. Parallela nei tre metri di Maar che porta avanti i Biancorossi 3-2. Risponde in diagonale Ben Tara 3-3. Indemoniato al servizio Plotnytskyi che porta tre break dal servizio, costretto al time out coach Travica 7-11. Muro di Ben Tara su Romanò, allunga Perugia 7-12. Altro ace di Plotnytskyi che non si ferma più 7-13. Romanò va a chiudere il turno di Plotnytskyi in battuta con un mani out 8-14. Out il servizio di Simon 9-16. Pallonetto spinto di Maar a segno 10-17. Muro di Galassi che rende vana la super difesa di Solè fatta in precedenza 11-19. Primo tempo alla velocità della luce servito da Giannelli per Loser 12-22. Servizio fuori misura di Giannelli 13-22. Diagonale vincente di Plotnytskyi, non tiene Scanferla 13-23. Mani out di Mandiraci che si porta sul punto di battuta 14-23. Out il servizio di Mandiraci 14-24. Ace di Loser che chiude il match 14-25.