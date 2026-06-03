“Giornata del Tricolore” dell’ASD CVSP: tra passione e sostegno alle giovani generazioni

La passione incontra il sostegno al territorio e alle giovani generazioni. È quanto accaduto oggi, 2 giugno, in occasione della Giornata del Tricolore, organizzata dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza. Un appuntamento tradizionale e ormai consolidato, che anche quest’anno ha visto una folta partecipazione con numeri in progressiva crescita, anno dopo anno. Complice anche il meteo estremamente clemente e un’organizzazione impeccabile, oltre 80 iscritti, tra collezionisti e amanti dei motori di una volta, hanno raggiunto Quarto di Gossolengo: cultori dell’automobilismo d’epoca provenienti da tutta la provincia ma anche da Parma, Pavia e Genova. Più di cinquanta vetture, vere e proprie sculture su quattro ruote, si sono lasciate ammirare nell’ampio piazzale dello Sporting Club.

Tra i gioielli presenti una sinuosa Lotus Elise, una grintosa Porsche 914 e una rara Siata del ’66. Non solo, accanto a una raffinata Citroën 2CV Charleston svettava la Fiat Replica Abarth, mentre accanto a una Fiat 600 Multipla degli anni ’60 facevano bella mostra di sé una Porsche Carrera e la leggendaria Lancia Fulvia Coupé. Prima della partenza ha fatto il suo ingresso anche una speciale Ducati dalla storia e dalle caratteristiche più uniche che rare. Insomma, il classico museo a cielo aperto.

Un’esposizione durata fino alle 10, poi il lungo corteo ha preso il via alla volta della Val Tidone. Dopo aver percorso il Ponte di Tuna, il serpentone ha toccato Gazzola, Agazzano e Borgonovo Val Tidone. Proprio a Borgonovo i partecipanti hanno fatto visita all’istituto professionale Endo-Fap Don Orione, a cui saranno devoluti gli introiti della giornata. Come sempre, infatti, le iniziative del CVSP guardano anche al territorio. Nel caso specifico, i fondi raccolti saranno impiegati per sostenere un progetto estremamente innovativo curato dai docenti e dagli allievi della scuola. Gli studenti, infatti, sono impegnati nella progettazione di auto elettriche in miniatura, la cui carrozzeria viene plasmata tramite stampanti 3D. Auto che andranno a sfidarsi con i prototipi costruiti da altre scuole della regione e non solo. Un’amicizia, tra il club e l’istituto, che nasce oggi con il proposito di durare a lungo.

Dopo la visita, i partecipanti sono tornati alla volta di Quarto per il pranzo allo Sporting Club.

“Il maltempo ci ha graziato, si è messo a piovere subito dopo esserci accomodati per il pranzo, quindi è andata benissimo – commenta Giorgio Mazzocchi, presidente del CVSP -. A proposito del pranzo, teniamo a ringraziare lo Sporting Club Quarto per la straordinaria ospitalità. Ringraziamo anche tutti i partner che hanno supportato l’evento permettendoci di donare un premio a tutti i partecipanti”.

Molto apprezzata la visita al Don Orione di Borgonovo: “I nostri iscritti non immaginavano che all’interno dell’istituto gli studenti stessero portando avanti un progetto come quello delle auto elettriche in miniatura, sono rimasti sbalorditi. Confidiamo in una collaborazione proficua e duratura”.

Insomma, una giornata perfetta in tutti sensi. Prossimo appuntamento il 5 luglio per il Circuito dei Castelli.

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