“Il lavoro sociale che non fa notizia – dopo Bibbiano”, oggi il convegno della Cgil

Si terrà oggi alle ore 17 alla Sala Mandela il convegno nazionale dedicato al tema del “dopo Bibbiano”, un momento di confronto che coinvolgerà esperti, professionisti e operatori del settore socio-educativo per riflettere sulle conseguenze e sugli insegnamenti emersi dal noto caso che ha segnato il dibattito pubblico degli ultimi anni.

Tra i relatori sarà presente l’avvocato Luca Bauccio, esperto in diritto penale, diritto della reputazione e diritti fondamentali, che ha seguito professionalmente il caso Bibbiano. Interverrà anche il professor Gino Mazzoli, docente ed esperto di welfare.

L’incontro sarà introdotto da Alberto Gorra, segretario generale della FP Cgil Piacenza, mentre i saluti iniziali saranno affidati a Ivo Bussacchini, segretario generale della Cgil di Piacenza.

Nel corso del pomeriggio sono previsti inoltre gli interventi di Marco Bonaccini, segretario generale della FP Cgil Emilia-Romagna, e di Patrizia Fistesmaire, dirigente psicologa della FP Cgil Medici e Dirigenti Sanitari.

Spazio anche alle testimonianze di professionisti che operano sul territorio, tra cui la psicologa Roberta Puddu e l’educatrice Barbara Airoldi, insieme a educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori del settore.

Le conclusioni del convegno saranno affidate a Federico Ferri.

L’iniziativa si propone di approfondire il tema della tutela dei minori, del ruolo dei servizi sociali e delle prospettive future del sistema di welfare, alla luce delle riflessioni maturate dopo il caso Bibbiano.

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