In carcere nascono nuove possibilità: il laboratorio di sartoria guarda al futuro 

Tra ago e filo, nella Casa Circondariale di Piacenza, ha preso forma un’esperienza che va oltre la semplice attività manuale. È un percorso fatto di tempo, pazienza e apprendimento, ma soprattutto di possibilità di cambiamento. Da circa due anni è attivo un laboratorio di sartoria nato dalla collaborazione tra la Direzione dell’Istituto, l’Associazione Oltre il Muro, la Caritas Diocesana e il Comune di Piacenza, che ha contribuito a sostenerne i costi.

Si tratta di un progetto che mette in rete istituzioni e terzo settore attorno a un obiettivo comune: offrire strumenti concreti per il reinserimento sociale delle persone detenute. Due pomeriggi alla settimana, circa otto ragazzi prendono parte al laboratorio guidato da due sarte volontarie. L’attività non si limita all’apprendimento di tecniche sartoriali ma diventa uno spazio in cui si sperimentano fiducia, responsabilità e continuità, elementi spesso fragili in un contesto segnato dall’isolamento e dall’incertezza.

In questo percorso, il lavoro assume un significato che va oltre la dimensione pratica. Restituisce dignità, aiuta a riorganizzare il tempo e permette, gradualmente, di immaginare prospettive diverse. È proprio in questa direzione che si inserisce la funzione rieducativa della pena, che attraverso formazione e lavoro mira anche a ridurre il rischio di recidiva e a favorire un reinserimento più stabile nella società. Diverse analisi, tra cui quelle del CNEL, evidenziano come la partecipazione a percorsi lavorativi in carcere possa incidere positivamente sui percorsi individuali, contribuendo a spezzare dinamiche di marginalità e ritorno a comportamenti illeciti.

Ogni oggetto realizzato nel laboratorio racconta così una storia personale: un impegno quotidiano, fatto di piccoli progressi e di tentativi di ripartenza. Allo stesso tempo, il progetto non vuole restare chiuso dentro le mura del carcere, ma prova a costruire un dialogo con l’esterno, coinvolgendo la comunità. Ed è proprio in questa prospettiva che si inserisce l’iniziativa del 25 e 26 aprile, quando, durante le messe nella parrocchia di San Quintino a Gossolengo, sarà allestito un banchetto con i prodotti realizzati nel laboratorio. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione della parrocchia e del gruppo scout, diventa un’occasione concreta di incontro tra dentro e fuori, tra percorsi di vita che si sfiorano e possono riconoscersi.

Acquistare uno di questi manufatti non rappresenta soltanto un gesto di solidarietà: significa riconoscere il valore di un lavoro e di un percorso di cambiamento, sostenendo un’idea di giustizia che non si esaurisce nella pena, ma che lascia spazio alla possibilità di un nuovo inizio. In questo intreccio di storie e competenze, il filo che passa attraverso il carcere continua idealmente oltre le sue mura, collegando esperienze diverse e trasformando un’attività artigianale in un segno concreto di responsabilità condivisa e futuro possibile.

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