Servizi energetici e smart city, il TAR respinge il ricorso contro il Comune

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso presentato da Getec Italia contro il Comune di Piacenza, condannando la società anche al pagamento delle spese legali. La sentenza conferma la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione nella procedura di partenariato pubblico-privato per i servizi energetici e di smart city.

Al centro della vicenda c’era la decisione del Comune di dichiarare di pubblico interesse la proposta avanzata da Edison Next Government e di procedere poi all’affidamento in concessione tramite finanza di progetto. Getec, parte di un raggruppamento concorrente, aveva impugnato l’intero iter amministrativo, contestando criteri, modalità di valutazione e atti successivi fino all’aggiudicazione.

Il TAR ha ritenuto infondate tutte le contestazioni, evidenziando come la procedura sia stata condotta correttamente e nel rispetto della normativa vigente. I giudici hanno riconosciuto che nella fase iniziale della finanza di progetto l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’interesse pubblico e nella scelta della proposta ritenuta più adeguata, valutazione che nel caso di Piacenza è stata considerata coerente, motivata e supportata da un’istruttoria adeguata.

Respinte anche le censure relative alla presunta violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, così come le questioni di diritto europeo. Il Tribunale ha chiarito che non si è verificata alcuna distorsione della competizione, rilevando che l’aggiudicazione a Edison è avvenuta direttamente, senza ricorso al diritto di prelazione.

La sentenza conferma quindi l’impianto complessivo dell’operazione e l’iter seguito dal Comune di Piacenza, sancendo la correttezza del percorso amministrativo che ha portato all’affidamento della concessione. Getec è stata condannata alla refusione delle spese di lite per 5.000 euro a favore del Comune di Piacenza e per ulteriori 5.000 euro a favore di Edison Next Government, oltre agli accessori di legge, nonché al pagamento di 3.000 euro aggiuntivi.

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