Giovani e alimentazione, il Covid ha cambiato le abitudini? Incontro in Cattolica

Dopo due anni di emergenza pandemica causata dal virus Covid 19 l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’ANBI, il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria – Ministero Politiche Agricole) e il Consorzio di Bonifica di Piacenza – in occasione dell’incontro di Firma della Convenzione triennale per la Ricerca Scientifica programmato presso la Sala G. Piana all’Università Cattolica in Via Emilia Parmense 84 a Piacenza il giorno GIOVEDI 27 GENNAIO alle 11,30 – presenterà in ANTEPRIMA NAZIONALE le risultanze dell’ approfondito monitoraggio ” FOOD MOOD – I NUOVI ATTEGGIAMENTI DEGLI ADOLESCENTI NEI CONFRONTI DEL CIBO NELL’ERA DEL COVID 19″.

L’occasione sarà propizia per conoscere uno spaccato reale e comportamentale delle giovani generazioni attraverso una analisi statistica ed emotiva frutto di un capillare sondaggio realizzato all’interno degli istituti scolastici nel periodo pandemico.