Ciclismo su Pista – 6 Giorni delle Rose Bianche, presentata l’edizione 2026

Dal 20 al 25 luglio il mondo tornerà in pista al Velodromo “Attilio Pavesi”, con la 29^ edizione dei Gran Premi Internazionali di Fiorenzuola – 6 Giorni delle Rose bianche (i fiori raffigurati nello stemma della Città di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza).

L’evento è stato presentato questa mattina proprio al Velodromo fiorenzuolano (nella sala “Egidio Gadolini”), storico impianto inaugurato nel 1929 e che viaggia dunque verso il centenario, al ritmo di grandi gare animate da campioni e campionesse che anche per la prossima edizione arriveranno da ogni parte del pianeta. Sei giornate di gare molto attese, che mettono in palio vittorie prestigiose, ma anche tanti punti validi per le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi.

Il programma prevede anche per quest’anno competizioni che si preannunciano di grande livello: Omnium, Madison, Scratch, Eliminazione e Corsa a Punti di classe 1 Uci per Elite, sia per uomini che per donne, con una perfetta parità di genere nel calendario.

Oltre alle gare riservate ai professionisti e agli Under 23 (scratch, eliminazione, madison e corsa a punti, sempre per uomini e donne), sono previsti in pista anche Giovanissimi, Esordienti, Allievi ed Handbike.

Nel corso della mattinata sono intervenuti il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi, il presidente del Comitato Regionale Fci Emilia-Romagna Pierluigi De Vitis, Pierluigi Ghilardelli in rappresentanza del Coni provinciale di Piacenza, oltre alla vicepresidente del Velodromo di Fiorenzuola Laura Marotta e a Rebecca Colombo, che per l’organizzazione ha spiegato gli aspetti relativi ai social network degli eventi fiorenzuolani.

Claudio Santi, ideatore di questo evento nato nel 1998, ha raccontato l’affascinante storia del Velodromo e di Attilio Pavesi, proiettando la manifestazione nell’immediato futuro e verso il centenario del 1929, con uno sguardo a volti e vicende di una storia appassionante e coinvolgente.

Nel corso della mattinata è stata illustrata nel dettaglio anche l’attività giovanile e quella per handbike che si svolgono al Velodromo Pavesi. Prevista anche una nuova challenge per Giovanissimi intitolata a Benvenuto Corradi, detto “Pacio”, storico volontario del Velodromo. Nuovo è anche il progetto “Alphabici”, rivolto alla categoria Allievi.

La presentazione si è conclusa con la visita al Museo Attilio Pavesi, il locale espositivo che parla della storia del Campione Olimpico piacentino di Los Angeles 1932 e della lunga storia del Velodromo, un vero e proprio “tempio” del ciclismo su pista.

Anche per questa edizione l’ingresso sarà gratuito. Tutte le info e il programma sul sito www.fiorenzuolatrack.eu

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