Serie B – L’Assigeco insegue i playoff: Lupi a Orzinuovi per tentare l’impresa – AUDIO

Le recenti tre sconfitte consecutive hanno fatto perdere ai Lupi un po’ di terreno, ma la vittoria interna di mercoledì nella sfida contro Fidenza ha fatto tornare il sorriso in casa Assigeco. Ora Piacenza si prepara alla trasferta del PalaBertocchi di questa domenica 19 aprile, quando alle 18:00 andrà in onda il match contro la Logiman Orzinuovi. La sfida è tra le più complesse dell’intera stagione, ma i ragazzi di coach Lottici puntano al colpaccio per continuare a inseguire l’accesso diretto ai playoff. Per tornare a casa coi due punti sarà necessaria una prestazione di squadra al limite della perfezione.

Il focus su Orzinuovi

Con un record di 24 vittorie e 10 sconfitte, la Logiman Orzinuovi occupa attualmente il secondo posto in classifica, piazzamento conquistato soprattutto grazie ad un convincente girone di ritorno. La formazione allenata da Andrea Gabrielli ha recentemente surclassato la Bakery Piacenza col punteggio di 93 – 57, e ora vuole sfruttare le ultime due giornate di stagione regolare per consolidare il piazzamento nelle zone nobili della classifica. Il roster della formazione orceana è profondo e ben costruito, con un mix di giovani e di esperti della categoria.

Le chiavi del quintetto sono nelle mani del playmaker argentino Lucas Chaves, assistito nel backcourt da Marco Giacomini, giunto in terra bresciana dopo otto anni a Senigallia, e da Alberto Cacace, giocatore dotato di grande fisicità. Sotto le plance sono pronti a farsi valere un veterano come Edoardo Caversazio e l’ex di serata Tommaso Oxilia, centro atipico che si sta confermando ancora una volta tra i giocatori più dominanti del campionato. A partita in corso, coach Gabrielli può contare su altri giocatori di grande importanza, come il play Carlo Cappelletti e l’ala Francesco Gnecchi, dotato di buone doti fisiche e atletiche.

A portare punti in uscita dalla panchina ci penserà il tiratore Niccolò Venturoli, mentre il giovane centro Davide Zilli continua a guadagnare minutaggio dando il cambio ai lunghi insieme al neoacquisto Riccardo Carta, arrivato da qualche settimana dalla Fortitudo Agrigento. Completa il roster il classe 2008 Riccardo Barbuto.

Il match di andata ha visto l’Assigeco sconfitta per 81 – 88, match in cui la buona produzione offensiva di Calbini e Mazzucchelli non è bastata per portare i due punti alla corte biancorossoblu.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su SportPiacenza.it

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