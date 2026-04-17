Rinnovare le stanze che accolgono gli ospiti di Emmaus, una cena benefica per finanziare il progetto Morfeo – AUDIO

Da quasi 30 anni Emmaus rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza di persone che affrontano quotidianamente problematiche legate alle dipendenze patologiche e alle fragilità psichiatriche. Una realtà residenziale che mette al centro la persona e il suo percorso di recupero.

In questo contesto nasce il progetto “Morfeo”, pensato per rispondere a un’esigenza concreta e attuale della struttura: il rinnovamento degli spazi destinati agli ospiti. In particolare, l’intervento riguarderà le cinque camere da letto che accolgono complessivamente 15 pazienti.

Un progetto presentato questa mattina da Federica Grillo, responsabile della comunità Emmaus, e Enrico Corti, presidente della Fondazione La Ricerca. Insieme a loro Valter Bulla, imprenditore piacentino che non manca mai di garantire il proprio apporto alle iniziative di solidarietà.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità degli ambienti, rendendoli più accoglienti, confortevoli e luminosi. Un aspetto tutt’altro che secondario per chi vive un percorso terapeutico complesso: secondo Emmaus, infatti, lo spazio in cui si abita può incidere in modo significativo sul benessere psicologico e sul processo di cura.

“Creare ambienti rinnovati e piacevoli significa offrire un supporto concreto al lavoro quotidiano svolto all’interno della struttura, contribuendo a rafforzare il percorso di recupero degli ospiti“, commenta Grillo.

Il progetto “Morfeo” si inserisce così in una visione più ampia, che considera l’accoglienza non solo come assistenza, ma come parte integrante di un cammino di rinascita e stabilità.

Per finanziare il progetto Morfeo, Emmaus e La Ricerca hanno organizzato una cene benefica in programma mercoledì 29 aprile, alle ore 20, presso l’Azienda Agricola Agrituristica Casa Nuova via Casa Nuova 31 – Niviano di Rivergaro. Quota di partecipazione 40 euro.

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