Salvati col defibrillatore: “Torna anche l’entusiasmo di vivere, la loro testimonianza ci carica”. Riunione tecnica in vista della Placentia Half Marathon – AUDIO

Proseguono i preparativi per la 4ª staffetta “Salvati-Salvatori”, in programma nell’ambito della 29ª Placentia Half Marathon. Presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca, in via Emilia Parmense, si è tenuta la riunione tecnica dedicata all’organizzazione dell’iniziativa.

L’evento ha visto il coinvolgimento di forze dell’ordine, Forze Armate e associazioni del Servizio sanitario, che accompagneranno i 21 “salvati” lungo il percorso della staffetta, in un momento dal forte valore simbolico e umano.

La corsa sarà strutturata con un’organizzazione precisa: accoppiamenti tra partecipanti e cambi a ogni chilometro, con tabelle orarie definite e un sistema di recupero tramite navetta per garantire la gestione logistica.

Il ritrovo finale è previsto per tutti i partecipanti alle ore 12 in Largo Battisti, da dove partirà l’ultimo tratto verso il centro cittadino. L’arrivo in gruppo è fissato per le 12.10 in Piazza Cavalli, nella giornata di domenica 10 maggio.

Un appuntamento che unisce sport, solidarietà e testimonianze di vita, valorizzando il legame tra chi è stato salvato e chi ogni giorno opera per salvare vite.

Un’occasione importante

“E’ un momento molto importante perché si rinnova questo incontro annuale con tutte le forze armate, forze dell’ordine e tutto il servizio sanitario e il volontariato della provincia di Piacenza. Siamo qui tutti, ci saranno circa una sessantina di persone, sono oltre 20 i salvati che partecipano con tanto entusiasmo. La cosa bella poi è che ci sarà questo ritrovo finale in Largo Battisti verso mezzogiorno dove, tramite tutta una serie di organizzazioni e di recuperi anche con le navette andremo a radunare tutto il gruppo dei partecipanti che poi arriveranno in Piazza Cavalli con un grande applauso di tutti gli spettatori”, spiega Alessandro Confalonieri, organizzatore della Placentia Half Marathon.

Testimoni di entusiasmo e vita

Quello che emerge è che ogni anno c’è sempre più entusiasmo da parte dei salvati e soprattutto la volontà di testimoniare l’importanza del defibrillatore.

“Vero, le persone salvate si rendono conto che quei pochi minuti in cui è stato utilizzato il defibrillatore ha salvato loro la vita ma non solo, ha reso una qualità di vita eccezionale. Coloro che hanno utilizzato il defibrillatore erano persone non sanitarie e hanno avuto il coraggio di utilizzare il defibrillatore: senza di loro queste persone oggi non sarebbero qui. Quindi, la loro testimonianza è “Non abbiate paura, utilizzate il defibrillatore, è una cosa molto semplice e soprattutto salva la vita”, questo è il messaggio che loro vogliono portare“, spiega Ernesto Grillo, presidente di Progetto Vita.

“Tanto entusiasmo perché queste persone sono rinate, riprendono ad avere un gusto della vita completamente diverso e la cosa che mi sorprende come volontario è che queste persone ci caricano tantissimo perché ci ringraziano e parlano di questa rinascita che fa assaporare la vita in un modo diverso. Ebbene noi siamo fortunati perché come volontari possiamo vedere il risultato del nostro impegno grazie ai salvati e oggi anche ai loro salvatori. Poi voglio ricordare anche che anche le forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizia locale, sono molto attenti a presidiare il territorio e oggi sono contentissime di essere qui per portare la loro testimonianza”.

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