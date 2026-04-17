Autonomie locali, Katia Tarasconi diventa vicepresidente nazionale di ALI – AUDIO

Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, entra nella vicepresidenza nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane – e porta con sé il peso politico dei territori nel pieno del rinnovo degli organi dell’associazione.

L’elezione è arrivata oggi all’Assemblea nazionale in corso a Bergamo e rafforza una linea che punta su esperienza amministrativa e rappresentanza dei Comuni a livello nazionale.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità”, dice Tarasconi, rivendicando il ruolo di una rete di amministratori “che ogni giorno lavora nei territori, a contatto diretto con le persone”.

Per Tarasconi, neo vicepresidente, dare voce ai Comuni significa tenere insieme criticità e capacità di risposta: “Rappresentarne difficoltà e capacità di trovare soluzioni concrete”.

Il baricentro resta sui sindaci, definiti “il primo livello delle istituzioni, i più vicini ai bisogni reali delle comunità e tra i più esposti alla complessità del sistema”.

Da qui il passaggio politico: il lavoro svolto, anche sul PNRR, viene indicato come prova di tenuta, ma “oggi si apre una fase nuova che richiede condizioni più stabili e sostenibili”.

In questo quadro, l’impegno è netto: “Metterò in questo incarico tutto il mio impegno, con spirito di collaborazione, per rappresentare al meglio le nostre comunità”.

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