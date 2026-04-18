Volley – Domenica a Rivergaro le finali Under 18 territoriali

Rivergaro si prepara ad accogliere le finali territoriali Under 18 di pallavolo femminile, in programma domenica 19 aprile al PalaRebecchi.
Le padrone di casa del River Volley Vigorplant, protagoniste di una stagione di alto livello, hanno già staccato il pass per la finale primo/secondo posto grazie al netto 3-0 inflitto al Volley Team 03 in semifinale. Alle 17:30 contenderanno il titolo all’RM Volley. In precedenza, alle 15:30, spazio alla finale per il terzo gradino del podio tra C.G. Automazioni Sangio e Volley Team 03.
In casa River Volley si respira fiducia: la dirigenza sottolinea il percorso quasi impeccabile della squadra e la forte coesione del gruppo, elemento ritenuto decisivo nel cammino stagionale. La possibilità di giocare la finale davanti al pubblico di casa rappresenta un ulteriore stimolo, con l’obiettivo di completare l’opera.
Soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali, che evidenziano il valore dell’evento non solo sul piano sportivo ma anche come occasione di visibilità e valorizzazione del territorio. Dalla federazione provinciale arriva infine un richiamo all’importanza della collaborazione tra società, considerata fondamentale per la crescita del movimento.