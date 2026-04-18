Ciclismo – Sette “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink pronte per Bianconese e Gossolengo

Sarà la Challenge “Due Giorni del Ducato” a impegnare domani e domenica la Bft Burzoni VO2 Team Pink con la propria formazione Donne Juniores, attesa da un doppio appuntamento combinato.
Si inizierà domani a Bianconese (Parma) con il Trofeo Bussolati Asfalti, che scatterà alle 14,30 con 76 chilometri e 300 metri da affrontare. Domenica, invece, le “panterine” correranno nella gara di casa (organizzata dalla propria società in collaborazione con il Gs Podenzano), il il quinto Trofeo Città di Gossolengo-trentasettesimo Trofeo Alberto Biondi alla memoria-quinto Memorial Rino Andrina, con partenza alle 9,30 e con 84 chilometri a separare partenza e arrivo.
In entrambi gli appuntamenti, sette le atlete in gara per la squadra piacentina, diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti. Proprio quest’ultima (giovanissima ds classe 2004) presenta la doppia sfida in sella in arrivo.
“Domani ci aspetta un circuito pianeggiante di circa 11 chilometri da ripetere 7 volte dove ci sono solo due cavalcavia leggeri (un Gpm) e tre traguardi volanti sotto l’arrivo. Domenica, invece, a Gossolengo il tracciato sarà molto impegnativo, con due Gpm e un traguardo volante. Cercheremo di onorare sia la Challenge sia la gara di casa, andando a caccia di maglie e perché no anche di tappe, dato che abbiamo una squadra che può competere ad alti livelli in categoria in entrambe le corse. Questo fine settimana ci permetterà di affinare la gamba in vista dell’appuntamento internazionale della prossima settimana in Olanda. Nel frattempo, cercheremo di regalare un po’ di spettacolo nei due giorni affinché i nostri sponsor possano mettersi in evidenza, in particolar modo nella gara di casa a Gossolengo”.
La line-up della Bft Burzoni VO2 Team Pink
– Agata Campana
– Giulia Casubolo
– Giulia Costa Staricco
– Anna Longo Borghini
– Alessia Orsi
– Martina Orsi
– Matilde Rossignoli
Ds: Vittorio Affaticati, Krizia Corradetti