Assalto al bancomat a San Nicolò, i banditi fanno esplodere lo sportello: indagini in corso

Bancomat nel mirino dei malviventi nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile a San Nicolò, dove uno sportello automatico è stato fatto esplodere.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 4.30, svegliando i residenti della zona. Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Sicuritalia e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

Ancora da quantificare il bottino, così come i danni provocati dalla deflagrazione.

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e chiarire le modalità del colpo.

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