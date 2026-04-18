Ciclismo – Dario Salvaderi (Asd Programma Auto) trionfa in Piemonte

Nuova affermazione in ambito amatoriale per l’Asd Programma Auto, in festa a San Damiano d’Asti con il lodigiano Dario Salvaderi, a segno nel circuito GT (Gran Trofeo) Medio Fondo in terra piemontese. Per lui, gradino più alto del podio nella categoria Master 5 oltre al tredicesimo posto assoluto nella manifestazione. Salvaderi è uno degli indiscussi protagonisti di questa prima parte di stagione della formazione amatoriale piacentina presieduta da Piergiorgio Zambelli, avendo centrato quattro vittorie e un secondo posto nelle cinque gare disputate.

Contemporaneamente, l’Asd Programma Auto si è messa in evidenza al Colnago Cycling Festival Lake Garda, manifestazione lombarda che si è snodata lungo il suggestivo scenario lacustre. Per i colori bianconeri, nel percorso medio sono arrivati il terzo posto nella categoria Donne C per Federica Figliola e la top ten centrata da Alberto Baesso nei Senior 1 grazie al suo nono posto (e diciottesimo assoluto).

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