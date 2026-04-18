Kickboxing – Yama Arashi brilla a Jesolo: quattordici allori tra Criterium nazionale e Coppa del Presidente

Jesolo terra di conquista per la Yama Arashi, che fa incetta di medaglie nel Criterium nazionale di kickboxing (cinture blu-marroni-nere) e nel trofeo Coppa del Presidente (cinture da bianca a verde), con la squadra piacentina guidata da Davide Colla ed Erika Boselli che ha conquistato complessivamente ben 14 allori.

Nel Criterium (dove i primi quattro atleti di ogni categoria si qualificano per il Campionato italiano, poi decisivo per le squadre azzurre), il primo pass tricolore è arrivato con lo Juniores Riccardo Bramieri nel light contact al limite dei 63 chilogrammi (bronzo). Successivamente,è toccato ad Alessandro Dallavalle conquistare un bell’argento nella Kick-Light (Juniores, -69 chilogrammi). Tanti, invece, i podi arrivati dal “reparto” Point Fight: Somaya El Hayek (Senior -60 chilogrammi) e Gaia Pappaterra (Junior -65 chilogrammi) hanno festeggiato l’argento, mentre i sei bronzi portano la firma di Federico Nordio (-74 chilogrammi Senior) e negli Junior di Layla El Hayek, Susanna Sverzellati (-70 chilogrammi), Francesca Mazzoni (-50 chilogrammi), Carlo Taglia (-69 chilogrammi) e Alex Favaretto (-57 chilogrammi).

Nella Coppa del Presidente, vittoria di Marilena Ferrari (cinture gialle arancioni verdi sopra i 70 chilogrammi) nel Light-Contact , ripetendosi a podio con il bronzo nel Point Fight. Terzi posti inoltre, anche per Nicolas Varani nei Master sia nel Light Contact sia nella Kick Light, sempre al limite dei 63 chilogrammi.

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