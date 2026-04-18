La lite degenera, il titolare del ristorante esplode un colpo di fucile in aria: intervengono i carabinieri

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri all’interno di un ristorante della città, dove una lite è rapidamente degenerata.

Non è ancora chiaro se la lite sia nata tra alcuni commensali o abbia coinvolto anche il titolare. Secondo una prima ricostruzione, comunque, il diverbio avrebbe assunto in breve tempo toni sempre più accesi.

A quel punto il titolare, per motivi da chiarire, avrebbe imbracciato un fucile ed esploso un colpo in aria.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto. La posizione del titolare del ristorante è attualmente al vaglio degli inquirenti.

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