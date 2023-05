Tragedia a Tenerife, il 21enne Giuseppe Saudella perde la vita in mare: era poliziotto a Piacenza

Lutto per la questura di Piacenza. Giuseppe Saudella, agente di 21 anni in servizio presso la questura della nostra città, ha perso la vita a Tenerife. Saudella si trovava sull’isola iberica per una vacanza. Dalle prime informazioni pare che si trovasse con alcuni amici a bordo di una barca quando pare sia sopraggiunto un problema o una sorta di guasto all’imbarcazione.

Giuseppe si sarebbe tuffato per andare a controllare, ma dopo essersi immerso non sarebbe più tornato in superficie. Gli amici hanno dato l’allarme ma poco dopo è emerso dalla superficie del mare il corpo senza vita del 21enne.

Saudella, originario di Benevento, si trovava in servizio a Piacenza da circa due anni, prestava servizio presto il posto di guardia.