Gli Amici della Lirica di Piacenza rendono omaggio a Edith Piaf il 31 ottobre

Sabato 31 ottobre, alle ore 17, alla Sala dei Teatini, un concerto dedicato al mito della chanson française con Federico Longhi e Maura Susanna, accompagnati da Giorgio Dellarole, Davide Sanson ed Enrico Gianino.

Un pomeriggio di musica ed emozioni dedicato a una delle voci più amate di sempre: gli Amici della Lirica di Piacenza invitano il pubblico al concerto Avec amour… Edith Piaf, un omaggio al mito della chanson française.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, alle ore 17, alla Sala dei Teatini, in via Scalabrini 9 a Piacenza.

Protagonisti saranno Federico Longhi e Maura Susanna, le cui voci guideranno il pubblico alla riscoperta del mito di Edith Piaf, accompagnate dalle suggestive sonorità di Giorgio Dellarole alla fisarmonica, Davide Sanson alla tromba ed Enrico Gianino al pianoforte.

Un viaggio musicale tra le canzoni più celebri della grande interprete francese, da La Vie en rose a Non, je ne regrette rien, per rivivere emozioni, passioni e melodie senza tempo.

L’iniziativa conferma l’impegno degli Amici della Lirica nel promuovere proposte musicali di qualità, capaci di valorizzare grandi interpreti e avvicinare il pubblico a repertori diversi, accomunati dalla forza universale della musica.

Un invito a lasciarsi trasportare dalla voce e dall’anima di Edith Piaf, in un pomeriggio in cui ogni melodia diventa una storia e ogni canzone un’emozione da condividere. Perché la grande musica non si ascolta soltanto: si vive, insieme.

Ingresso a offerta libera, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si ringraziano per il contributo all’attività Regione Emilia-Romagna, Fondazione Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza e Fondazione Polli Stoppani.

Per informazioni: 333 5320655

E-mail: amiciliricapiacenza@libero.it