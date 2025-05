Torna il Gran Galà Amici del Cuore, a sostegno di Progetto Vita: il 25 maggio al Teatro Municipale – AUDIO

Domenica 25 maggio, alle 16, appuntamento con la 11° edizione del Gran Galà Amici del Cuore: musica, spettacolo e solidarietà nella cornice del Teatro Municipale, a sostegno di Progetto Vita. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, con biglietti acquistabili online sul portale Ticketone e alla biglietteria del Teatro Municipale – aperta sabato dalle 10 alle 13; per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere anche al 347-7987728.

La presentazione dell’evento si è tenuta questa mattina in Municipio con l’organizzatore Giampiero Baldini, affiancato dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza. Insieme a loro Matteo Bensi – la cui orchestra sarà, “con orgoglio ed emozione”, come ha sottolineato lui stesso, sul palco della kermesse per il 4° anno consecutivo. Ad affiancare Bensi le vocalist Chiara Boscaro e Ilenia Romano (nuova cantante della band, al debutto sotto i riflettori piacentini), accanto a un’altra ospite d’eccezione, nome di punta della musica da ballo a livello nazionale: Federica Cocco.

“Giornata di grande spettacolo con tanti ospiti. Avremo 25 ospiti, bella musica, cantanti italiani e americani e poi avremo molti cabarettisti di Zelig, Colorado che tutti noi conosciamo. Grazie soprattutto al comune, come al solito per la collaborazione e grazie a tutti i piacentini che vorranno intervenire al nostro undicesimo Gran Galà Amici del Cuore. Una festa meravigliosa e benefica: durante la serata ci sarà una donazione per Progetto Vita”, spiega l’organizzatore Giampiero Baldini.

Tante risate al Gran Galà Amici del Cuore

Saranno numerosi gli artisti che si alterneranno sul palco, dalla “madrina” della serata Manuela Arcuri a comici noti al grande pubblico televisivo come Raul Cremona, Paolo Migone, Sergio Sgrilli e Dado, per citarne solo alcuni, accanto alla tradizione teatrale dei Legnanesi.

Grande attesa anche per l’esibizione al piano di Matthew Lee, famoso non solo per l’intensa attività artistica in Italia e all’estero, con show dedicati al rock’n’roll che lo portano in tutto il mondo, ma anche per i virtuosismi improvvisati – diventati virali – in aeroporti e stazioni. Il tutto con la conduzione di Gianluca De Angelis e Melita Toniolo.